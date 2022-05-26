Уиллем Дефо получил докторскую степень искусствоведения

Культовый актер Уиллем Дефо, более известный зрителям как Норман Озборн в фильмах про Человека-паука с Тоби Магуайром, удостоился почетной степени доктора искусствоведения.
Артист учился в Висконсинском университете в 1973 и 1974 годах, однако так и не окончил его. В своей речи Дефо немного рассказал о своей нелегкой студенческой жизни: он приехал в Милуоки в возрасте 17 лет, а для того, чтобы платить за учебу, ему приходилось подрабатывать на двух работах сразу. Примерно в это же время его увлек театр при университете — это случилось после того, как актер увидел постановку по «Пролетая над гнездом кукушки».
Уиллем Дефо пожелал студентам найти любимое дело, помогать ближнему своему, а также не беспокоиться о вещах, на которые ты никак не можешь повлиять.