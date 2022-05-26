Знаменитые советские актеры, умершие в нищете

Популярность не всегда дает гарантии того, что в старости вы не будете одиноки. Некоторые советские актеры, которые в молодости были на пике славы, в старости оказались никому не нужны и провели последние годы, живя на скромную пенсию. О советских актерах, которые умерли в нищете — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Она вас любит" Кадр из фильма "Она вас любит"

Георгий Вицин

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Будущий знаменитый актер с детства выступал в школьном театре, где играл преимущественно отрицательных персонажей. После школы он решил связать свою жизнь с актерством и поступил в театральное училище имени Щепкина, откуда был отчислен за несерьезное отношение к учебе.

Потом ему все-таки удалось отучиться в мастерской при Театре имени Вахтангова. После этого он начал профессионально работать на театральной сцене, а уже потом его ждала слава в кино. Сначала он запомнился зрителям по фильму «Запасной игрок», а потом к нему пришла всесоюзная популярность. Его взяли на роль Труса в комедиях Гайдая. После этих картин его начали узнавать на улицах. В 1995 году его кинокарьера завершилась, но он продолжал выступать «Государственном театре киноактера».

В последние годы жизни он жил скромно. Отдал большую квартиру в центре своей дочери Наталье, а сам жил в окрестностях Арбата. Он избегал разговоров с журналистами и встреч с людьми. Как рассказывали его приятели, на улицу он выходил для того, чтобы покормить голубей и собак. Жил на пенсию и небольшие гонорары из театра, а от материальной помощи отказывался.

После одного из выступлений его госпитализировали в больницу, в которой он пролежал несколько недель. Его постоянно навещали родственники, но из-за многочисленных болезней он скончался.

Наталия Кустинская

Кадр из фильма "Хождение по мукам"

Судьба девочки была предрешена еще при рождении. Ее родители были деятелями искусства, и их дочь пошла по их стопам. В детстве она занималась в музыкальной школе, а потом поступила во Всесоюзный государственный институт кинематографии. В кино она дебютировала, когда ей был 21 год, но настоящая слава пришла к ней потом. Наиболее запоминающиеся роли она сыграла в комедиях «Три плюс два» и «Иван Васильевич меняет профессию».

Актриса прославилась не только своей игрой, но и привлекательной внешностью. Даже один французский журнал включил ее в список самых красивых актрис мира. Несмотря на яркое лицо, с личной жизнью у нее были проблемы. Всего замужем актриса была шесть раз. У нее был сын, который страдал зависимостью от запрещенных веществ и был болен СПИДом, скончался, когда ему было 32 года. Большим ударом для нее стала смерть внука, которому было всего семь месяцев. Мальчик скончался от последствий гидроцефалии.

В итоге под конец жизни Кустинская осталась совсем одна. Как писали журналисты, до последних дней она отличалась своим оптимизмом, несмотря на все жизненные невзгоды. Она жила в малогабаритной двухкомнатной квартире в центре Москвы.

Кустинская болела остеоартрозом, который вызвал необратимые изменения в ее внешности, из-за чего ее окончательно перестали звать на роли в театре. В 2010 году она сильно упала и повредила позвоночник, смогла реабилитироваться, но ходила очень плохо. Спустя два года она упала еще раз, но оправиться уже не смогла и стала лежачей. В конце 2012 года она заболела пневмонией и впала в кому, а потом скончалась, не приходя в сознание.

Тамара Носова

Кадр из фильма "Женитьба Бальзаминова"

Детство будущей актрисы было не таким радужным. Ее мать умерла, когда ей было полтора года, а отец решил отдать троих детей в детский дом. Ей повезло, ее удочерила хорошая семья, а с отцом она встретилась только, когда ей было 30 лет, но родство признавать не стала.

После школы она поступила в ВГИК и работала актрисой. В середине прошлого века она действительно прославилась, снимаясь в комедиях на ролях второго плана. Однако уже после 70-х годов она стала реже появляться на экранах, а после смерти приемной матери в 1982 году вовсе вела замкнутый образ жизни.