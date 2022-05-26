Корлякова рассказала об откровенных сценах сериале «AMORE MORE»

33-летняя российская актриса Виктория Корлякова («Квест», «Лучше, чем люди», «Вспышка») в рамках интервью «Центральной службе новостей» (полный его текст представлен на сайте издания) рассказала о сериале «AMORE MORE», откровенных сценах и работе с Андреем Бурковским («Доктор Лиза», «Квнщики», «Медиатор», «За час до рассвета», «Пассажиры», «Звоните ДиКаприо!», «Кухня»). Известно, что женщина исполнила одну из главных ролей в проекте, поднимающем тему полиаморных отношений.
«Яна Гладких, режиссер сериала, — моя однокурсница. Я знала, что она запускает такой проект, потому что мы играем в одном спектакле в театре "Практика". Кстати, там же с нами играет и Саша Урсуляк, исполнительница роли Лены в «AMORE MORE». Мы еще сидели втроем в одной гримерке. Яна мне предложила изначально вообще другую роль, совершенно небольшую. Я согласилась, потому что было интересно, и с Яной очень приятно иметь дело. А потом, когда начались съемки, она мне позвонила и сказала: "Вика, срочно выручай! Ты мне нужна на другую роль. Роль больше, и если ты готова, если ты хочешь, если мы по датам сходимся, то давай". Это все произошло просто в один вечер. Мы быстренько все развели по датам, вроде все сходилось. Она прислала сценарий, и я всю ночь его читала! Меня это так затянуло, мне было так интересно. И я полюбила Дашу, поняла, что я должна ее сыграть, это мое, я хочу быть ею. Так я очень спонтанно и резко оказалась в гуще событий»,
— Виктория Корлякова, российская актриса.
По словам женщины, ей нравятся «психически нестабильные героини», отличающиеся «повышенной чувствительностью». Корлякова отметила, что ее коллега Андрей Бурковский — профессионал, с которым приятно иметь дело. Известно, что премьера сериала «AMORE MORE» состоялась 20 мая в онлайн-кинотеатре «KION».
Сценарий написала Юлия Тупикина. Продюсированием занимались Игорь Мишин, Андрей Терешок и Александр Бондарев. Роли в сериале также исполнили Юрий Чурсин, Александра Урсуляк, Яна Гладких, Максим Диденко, Степан Девонин, Ксения Кутепова, Иса Новиков и Диана Енакаева.