Корлякова рассказала об откровенных сценах сериале «AMORE MORE»

«Яна Гладких, режиссер сериала, — моя однокурсница. Я знала, что она запускает такой проект, потому что мы играем в одном спектакле в театре "Практика". Кстати, там же с нами играет и Саша Урсуляк, исполнительница роли Лены в «AMORE MORE». Мы еще сидели втроем в одной гримерке. Яна мне предложила изначально вообще другую роль, совершенно небольшую. Я согласилась, потому что было интересно, и с Яной очень приятно иметь дело. А потом, когда начались съемки, она мне позвонила и сказала: "Вика, срочно выручай! Ты мне нужна на другую роль. Роль больше, и если ты готова, если ты хочешь, если мы по датам сходимся, то давай". Это все произошло просто в один вечер. Мы быстренько все развели по датам, вроде все сходилось. Она прислала сценарий, и я всю ночь его читала! Меня это так затянуло, мне было так интересно. И я полюбила Дашу, поняла, что я должна ее сыграть, это мое, я хочу быть ею. Так я очень спонтанно и резко оказалась в гуще событий»,