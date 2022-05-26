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6 часов назад

Как живет актер, которого “заказала” собственная жена?

New Magazine

Александр Милокостный прославился после роли в фильме “Адъютант его превосходительства”, где он сыграл сына главного героя. Затем последовали съемки в фильме “Трое”, “Всадник без головы”. Вскоре Милокостный поступил в училище им. Щукина и продолжил сниматься. В дальнейшем он был актером Московского областного театра драмы и в течение 10 лет сыграл 40 ролей.

Как живет актер, которого “заказала” собственная жена
Фото: New MagazineNew Magazine

Однако в “лихие” 90-е резко решил сменить профессию, ушел из кино и занялся предпринимательством. Актер всегда мечтал о крепкой и большой семье, но первый его брак окончился очень драматично и чуть не стоил Милокостному жизни. Он женился на гинекологе Наталье и удочерил ее дочь. Но всегда мечтал об общем ребенке. Супруга его мечты не разделяла. На этой почве начались разногласия и дело “запахло” разводом.

Тогда женщина, испугавшись, что может остаться без жилплощади, решила убить мужа. Она заказа его убийство профессионалам. Однако исполнитель узнал актера и не смог выполнить заказ. Он пришел в МУР с повинной, а супругу Милокостного вскоре задержали.

Поначалу Александр отказывался верить. Ведь их связывали 13 лет брака. Но когда следователи дали ему прослушать записи телефонных переговоров жены с преступниками, сомнений не осталось. Наталья подключила все свои связи и ей удалось избежать заключения, обвинив во всем Александра, якобы это он все специально организовал, чтобы выселить ее из квартиры.

Лишь через полгода, когда поменялся следователь, ее вновь задержали, однако дали лишь восемь лет условно. Следующий брак тоже окончился разводом. Долгожданный ребенок родился раньше срока и не выжил.

Сегодня 65-летний Александр Милокостный счастлив в третьем браке. Его жена – мусульманка по имени Гуля, и с ее сыном у него сложились прекрасные отношения, но своих детей у него так и не появилось. С 2014 г. Александр Викторович занимает руководящую должность в НИИ промышленного транспорта и он очень доволен своей работой и коллективом.

Актеры,Всадник без головы,Троя,
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