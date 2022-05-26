Как живет актер, которого “заказала” собственная жена?

Александр Милокостный прославился после роли в фильме “Адъютант его превосходительства”, где он сыграл сына главного героя. Затем последовали съемки в фильме “Трое”, “Всадник без головы”. Вскоре Милокостный поступил в училище им. Щукина и продолжил сниматься. В дальнейшем он был актером Московского областного театра драмы и в течение 10 лет сыграл 40 ролей.

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Однако в “лихие” 90-е резко решил сменить профессию, ушел из кино и занялся предпринимательством. Актер всегда мечтал о крепкой и большой семье, но первый его брак окончился очень драматично и чуть не стоил Милокостному жизни. Он женился на гинекологе Наталье и удочерил ее дочь. Но всегда мечтал об общем ребенке. Супруга его мечты не разделяла. На этой почве начались разногласия и дело “запахло” разводом.

Тогда женщина, испугавшись, что может остаться без жилплощади, решила убить мужа. Она заказа его убийство профессионалам. Однако исполнитель узнал актера и не смог выполнить заказ. Он пришел в МУР с повинной, а супругу Милокостного вскоре задержали.

Поначалу Александр отказывался верить. Ведь их связывали 13 лет брака. Но когда следователи дали ему прослушать записи телефонных переговоров жены с преступниками, сомнений не осталось. Наталья подключила все свои связи и ей удалось избежать заключения, обвинив во всем Александра, якобы это он все специально организовал, чтобы выселить ее из квартиры.

Лишь через полгода, когда поменялся следователь, ее вновь задержали, однако дали лишь восемь лет условно. Следующий брак тоже окончился разводом. Долгожданный ребенок родился раньше срока и не выжил.