Райан Рейнольдс рассказал о своей самой сложной кинороли

Райан Рейнольдс несколько раз терял сознание, работая над триллером 2010-го года. Мучительный опыт он описал на днях в телепрограмме «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» («Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом»).

Фото: inc-news inc-news

В «Погребённом заживо» Райан сыграл водителя грузовика Пола Конроя, попавшего в Ирак во время боевых действий. По сюжету он однажды просыпается… в гробу и пытается выбраться из него с помощью зажигалки Zippo и мобильного телефона. В какой-то момент его герой говорит диспетчеру экстренной службы: «Пожалуйста, помогите, мне страшно».

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Рейнольдс признался Леттерману, что «из всех» его фильмов «Погребённый заживо» был «на самом деле, тяжёлым». «Почти всё, что вы видите в фильме, снято одним дублем, за исключением пары моментов, когда я терял сознание», - рассказал актёр. «К чему я не был готов или не осознавал, когда снимался, так это к тому, что, когда у тебя перехватывает дыхание, и ты не двигаешься, адаптируясь к повышению кислорода в крови, ты отключаешься».

За помощью в такие моменты он тянулся к бумажному пакету, используемому как средство для восстановления дыхания, в том числе и при панических атаках. «Был один момент, когда я взял бумажный пакет и старался дышать в него как можно больше перед тем, как приступить к съёмке», - продолжил Райан. «А потом, когда приходил в себя, где-то в середине дубля, хватал его и дышал, дышал, мы выравнивали ритм и затем продолжали».

Рейнольдс объяснил, почему согласился на роль, которую Леттерман описал так: «про парня, который провёл 90 минут в гробу». «Это было чистой воды поверхностное решение», - признался его гость, добавив, что принял приглашение сыграть, потому что проект испанского режиссёра Родриго Кортеса напомнил ему фильм Альфреда Хичкока.

Леттерман пошутил, что актёр должен был получить от компании Zippo чек с огромной денежной суммой за свой перформанс. «Не могу поверить, что у меня ещё есть пальцы», - подхватил Райан, имея в виду кнопку зажигания на устройстве. «Эта штука очень горячая!», - добавил он.