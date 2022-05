Райан Рейнольдс рассказал о своей самой сложной кинороли

Райан Рейнольдс несколько раз терял сознание, работая над триллером 2010-го года. Мучительный опыт он описал на днях в телепрограмме «My Next Guest Needs No Introduction with David Letterman» («Мой следующий гость не нуждается в представлении с Дэвидом Леттерманом»).