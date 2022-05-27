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6 часов назад

Мадс Миккельсен сыграет в новом фильме "Земля короля"

Inc-News

Датский актёр Мадс Миккельсен сыграет в новом фильме "Земля короля"Режиссером проекта выступает Николай Арсель. Премьера ожидается осенью 2023 года.

Мадс Миккельсен сыграет в новом фильме "Земля короля"
Фото: Inc-NewsInc-News

Мадс Миккельсен ("Поступь хаоса", "Фантастические твари: Тайны Дамблдора") получил главную роль в новом историческом фильме под названием "Королевская земля" ("King’s Land").

По сообщению издания Deadline, режиссером и сценаристом проекта выступит Николай Арсель ("Остров потерянных душ").Действие предстоящей драмы развернется в середине XVIII века. Сюжет расскажет о попытках датского короля Фредерика V колонизировать дикий полуостров Ютландия, населённый волками. В основу картины ляжет серия книг "Капитан и Энн Барбара".

Производство стартует в начале сентября. Релиз назначен на осень 2023 года.

Актеры,Николай Арсель,Мадс Миккельсен,
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