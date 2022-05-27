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6 часов назад

Джоди Фостер исполнит главную роль в 4-м сезоне «Настоящего детектива»

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HBO раскрыла первые подробности четвёртого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком Night Country («Страна ночи»). Так, главная роль досталась оскароносной Джоди Фостер, известной зрителям по «Молчанию ягнят» и «Контакту». Сценаристами продолжения выступят Исса Лопес («Тигры не боятся», «Всё плохо»), и Алан Арриага («Бойтесь ходячих мертвецов»).

Джоди Фостер исполнит главную роль в 4-м сезоне «Настоящего детектива»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

События четвёртого сезона развернутся на Аляске во время полярной ночи. Детектив Лиз Дэнверс с напарницей Эванджелин Наварро отправятся на поиски шестерых мужчин, пропавших где-то в городе Эннис.

Даты выхода и полного актёрского состава у четвёртого сезона пока нет.

Актеры,Контакт,Молчание ягнят,Настоящий детектив,Джоди Фостер,
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