Джоди Фостер исполнит главную роль в 4-м сезоне «Настоящего детектива»

HBO раскрыла первые подробности четвёртого сезона «Настоящего детектива» с подзаголовком Night Country («Страна ночи»). Так, главная роль досталась оскароносной Джоди Фостер, известной зрителям по «Молчанию ягнят» и «Контакту». Сценаристами продолжения выступят Исса Лопес («Тигры не боятся», «Всё плохо»), и Алан Арриага («Бойтесь ходячих мертвецов»).

События четвёртого сезона развернутся на Аляске во время полярной ночи. Детектив Лиз Дэнверс с напарницей Эванджелин Наварро отправятся на поиски шестерых мужчин, пропавших где-то в городе Эннис.