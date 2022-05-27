Энистон об окончании съемок в «Друзьях»: «Пошла к психотерапевту»

Ну, я развелась и пошла к психотерапевту. Потом снялась в фильме «Развод по-американски». Я просто решила завершить всё это. Я подумала: «Знаете что, ребята? Давайте просто сделаем это совершенно новой главой. Давай покончим со всем и начнём сначала». — Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссёр, продюсер, обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус».