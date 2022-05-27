Энистон об окончании съемок в «Друзьях»: «Пошла к психотерапевту»

Женщина призналась, что после этого «просто начала новую главу».
По данным «Центральной службы новостей», первым и последним гостем шоу Эллен ДеДженерес стала 53-летняяя американская актриса Дженнифер Энистон («Марли и я», «Брюс Всемогущий», «Цена измены», «Рок-звезда», «Друзья», «Несносные леди», «Укради мою жену», «Притворись моей женой», «Больше, чем друг»), обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Как отметила телеведущая, её проект, просуществовавший 19 сезонов, приняли решение закрыть. ДеДженерес спросила у Энистон, как та справилась с эмоциями после завершения съёмок популярного ситкома «Друзья», в котором актриса исполнила одну из главных ролей. Известно, что за время существования шоу Эллен ДеДженерес Дженнифер Энистон становилось его гостьей 19 раз.
Ну, я развелась и пошла к психотерапевту. Потом снялась в фильме «Развод по-американски». Я просто решила завершить всё это. Я подумала: «Знаете что, ребята? Давайте просто сделаем это совершенно новой главой. Давай покончим со всем и начнём сначала». — Дженнифер Энистон, американская актриса, режиссёр, продюсер, обладательница премий «Эмми» и «Золотой глобус».
Женщина сравнила завершение «Друзей» с тяжёлым расставанием, ведь сериал стал первым крупным проектом в жизни Энистон, который принёс ей популярность. На момент съёмок она была замужем за коллегой Брэдом Питтом («Бойцовский клуб», «Большой куш», «Семь», «Одиннадцать друзей Оушена», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Однажды в… Голливуде»), обладателем премии «Оскар». Актёра развелись в 2005 году.