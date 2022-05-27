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4 часа назад

Анна Чиповская уходит из театра Табакова

Газета.Ruиещё 1

Актриса Анна Чиповская ("Пассажиры") сообщила в своем Telegram, что покидает Московский театр Олега Табакова в конце сезона.

Анна Чиповская уходит из театра Табакова
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В конце этого сезона я по личным причинам покидаю Театр Табакова. Хотя место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом", - написала артистка в личном блоге.

Она отметила, что театр стал ее любимым за время работы. В Театре Табакова Чиповская начала играть еще со времен обучения на курсе Константина Райкина в МХАТ. После выпуска актрису приняли служить в театр на постоянной основе.

8 апреля сообщалось, что компания Bazelevs завершила съемки фильма "Сестры" в жанре постхоррор. В режиссерском дебюте Ивана Петухова, ранее снявшего короткометражку "Подарок" с Умой Турман, героиня Ирины Старшенбаум пытается защитить себя и маленького сына от агрессивного мужа в исполнении Никиты Ефремова. В проекте появится и Чиповская.

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