Анна Чиповская уходит из театра Табакова

Актриса Анна Чиповская ("Пассажиры") сообщила в своем Telegram, что покидает Московский театр Олега Табакова в конце сезона.

"В конце этого сезона я по личным причинам покидаю Театр Табакова. Хотя место, в котором ты жил 15 лет, невозможно покинуть, оно навсегда останется родным. Останется домом", - написала артистка в личном блоге.

Она отметила, что театр стал ее любимым за время работы. В Театре Табакова Чиповская начала играть еще со времен обучения на курсе Константина Райкина в МХАТ. После выпуска актрису приняли служить в театр на постоянной основе.