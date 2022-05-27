Маколей Калкин снимется в триллере о пандемии

Маколей Калкин ("Один дома") присоединился к актерскому составу триллера испанского режиссера Гальдера Газтелу-Уррутиа на тему пандемии "Богатый грипп". Об этом сообщает Variety.
Также в проекте одну из ролей исполнит Даниэль Брюль ("Бесславные ублюдки"). Главного персонажа сыграет Розамунд Пайк ("Исчезнувшая"). В центре сюжета социального триллера - смертельная болезнь, которая начинает убивать самых богатых людей на планете. Сначала это поражает миллиардеров, затем миллионеров. Происходящие события приводят к панике богатых людей, которые пытаются избавиться от своего состояния.
"Богатый грипп" станет вторым полнометражным фильмом Газтелу-Уррутиа, чей режиссерский дебют "Платформа" в 2019 году был удостоен награды за лучший фильм на Международном фестивале в Ситжесе. В 2021 году Маколей Калкин исполнил роль Микки в сериале "Американская история ужасов".