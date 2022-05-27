Айза заявила, что "вся Америка" поддерживает Деппа в суде с Херд

Блогер Айза в беседе с NEWS.ru назвала актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа "красавчиками" и "рок-н-ролльщиками", комментируя их судебную тяжбу после развода.
"В паре, где произошел разлад, нет идеального, святого человека. Они оба красавцы, рок-н-ролльщики, оба отжигали. Но поскольку фильмы с Деппом я знаю больше, чем картины с Херд, мне ближе Джонни", - призналась Айза.
По ее мнению, Деппа поддерживает "вся Америка". В связи с этим блогер предположила, что у актера больше шансов выиграть суд, чем у его бывшей супруги. Айза отдельно отметила хорошую работу PR-команды Деппа.
"Вообще, красиво разводиться — это талант, я восхищаюсь и завидую тем, кто это умеет делать. Их пример показывает, что не надо терпеть, если что-то не нравится в отношениях", - резюмировала блогер.