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2 часа назад

Айза заявила, что "вся Америка" поддерживает Деппа в суде с Херд

Газета.Ru

Блогер Айза в беседе с NEWS.ru назвала актеров Эмбер Херд и Джонни Деппа "красавчиками" и "рок-н-ролльщиками", комментируя их судебную тяжбу после развода.

Айза заявила, что "вся Америка" поддерживает Деппа в суде с Херд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"В паре, где произошел разлад, нет идеального, святого человека. Они оба красавцы, рок-н-ролльщики, оба отжигали. Но поскольку фильмы с Деппом я знаю больше, чем картины с Херд, мне ближе Джонни", - призналась Айза.

По ее мнению, Деппа поддерживает "вся Америка". В связи с этим блогер предположила, что у актера больше шансов выиграть суд, чем у его бывшей супруги. Айза отдельно отметила хорошую работу PR-команды Деппа.

"Вообще, красиво разводиться — это талант, я восхищаюсь и завидую тем, кто это умеет делать. Их пример показывает, что не надо терпеть, если что-то не нравится в отношениях", - резюмировала блогер.

Актеры,Красавчик,Джонни Депп,
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