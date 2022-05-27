Айза заявила, что "вся Америка" поддерживает Деппа в суде с Херд

"В паре, где произошел разлад, нет идеального, святого человека. Они оба красавцы, рок-н-ролльщики, оба отжигали. Но поскольку фильмы с Деппом я знаю больше, чем картины с Херд, мне ближе Джонни", - призналась Айза.