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2 часа назад

На суде Деппа и Херд нашлось доказательство романа актера с россиянкой

Во время суда голливудского актера Джонни Деппа и его супруги Эмбер Херд нашлось доказательство отношений звезды "Пиратов Карибского моря" с россиянкой. Об этом сообщает New York Post.

Деппа уличили в романе с россиянкой

На очередных слушаниях в американском городе Фэрфаксе адвокат Херд зачитал сообщение, которое в 2016 году Депп посылал своему бывшему агенту Кристиану Карино. Депп просил Карино переслать ему сообщения, доказывавшие связь Херд с предпринимателем Илоном Маском, и обещал, что суд с женщиной станет для нее мировым унижением.

"Я встретил одну возвышенную маленькую русскую... И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее и в перчатке не трону", - писап Депп.

О какой именно девушке идет речь, неизвестно. В 2019 году таблоиды сообщали об отношениях Деппа с танцовщицей из России Полиной Глен. В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете.

В апреле звезда "Пиратов Карибского моря" подал иск на $50 млн против своей бывшей супруги, косвенно намекнувшей на домашнее насилие с его стороны в своей колонке для Washington Post в 2019 году. Актриса подала встречный иск на $100 млн. Предыдущий процесс, инициированный Деппом против таблоида The Sun, был проигран им. Он подал в суд против владельца британской газеты Дэна Вуттона за опубликованную в 2018-м статью, в которой актер был обвинен в избиении своей экс-жены, после чего лишился многих рабочих контрактов.

Актеры,Кристиан Карино,Илон Маск,Джонни Депп,
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