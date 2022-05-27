Деппа уличили в романе с россиянкой

Во время суда голливудского актера Джонни Деппа и его супруги Эмбер Херд нашлось доказательство отношений звезды "Пиратов Карибского моря" с россиянкой. Об этом сообщает New York Post.

На очередных слушаниях в американском городе Фэрфаксе адвокат Херд зачитал сообщение, которое в 2016 году Депп посылал своему бывшему агенту Кристиану Карино. Депп просил Карино переслать ему сообщения, доказывавшие связь Херд с предпринимателем Илоном Маском, и обещал, что суд с женщиной станет для нее мировым унижением.

"Я встретил одну возвышенную маленькую русскую... И лишь тогда понял, сколько времени потратил на эту пятидесятицентовую стриптизершу. Я ее и в перчатке не трону", - писап Депп.

О какой именно девушке идет речь, неизвестно. В 2019 году таблоиды сообщали об отношениях Деппа с танцовщицей из России Полиной Глен. В настоящее время Херд и Депп судятся по делу о клевете.