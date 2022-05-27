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4 часа назад

Мартин Скорсезе вспомнил о работе с умершим Рэем Лиоттой

Lenta.ru

Американский режиссер Мартин Скорсезе вспомнил актерскую игру покойного Рэя Лиотты в гангстерской драме «Славные парни», назвав его невероятно талантливым. Об этом сообщает New York Post.

Мартин Скорсезе вспомнил о работе с умершим Рэем Лиоттой
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Я был шокирован и потрясен новостью о внезапной кончине Рэя Лиотты. Это был невероятно талантливый, смелый и отважный актер. Играть Генри Хилла в "Славных парнях" было непросто: у этого персонажа было столько граней, столько сложных сторон», — рассказал режиссер. — Рэй снимался почти в каждой долгой и сложной сцене. Он меня поразил. Я всегда буду гордиться нашей совместной работой, которую мы проделали. Сочувствую его близким. Мое сердце разбито: мы слишком рано его потеряли».

Рэй Лиотта скончался во сне на 68-м году жизни. Актер находился в Доминиканской Республике, где проходили съемки картины «Опасные воды» с его участием. Причина смерти пока неизвестна.

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