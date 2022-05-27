Мартин Скорсезе вспомнил о работе с умершим Рэем Лиоттой

«Я был шокирован и потрясен новостью о внезапной кончине Рэя Лиотты. Это был невероятно талантливый, смелый и отважный актер. Играть Генри Хилла в "Славных парнях" было непросто: у этого персонажа было столько граней, столько сложных сторон», — рассказал режиссер. — Рэй снимался почти в каждой долгой и сложной сцене. Он меня поразил. Я всегда буду гордиться нашей совместной работой, которую мы проделали. Сочувствую его близким. Мое сердце разбито: мы слишком рано его потеряли».