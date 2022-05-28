Звезда «Один дома» получил главную роль в триллере

Навсегда вошедший в историю кино с ролью Кевина Маккаллистера из рождественской комедии «Один дома» Маколей Калкин во взрослой жизни особых лавров не снискал.

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На какое-то время артист и вовсе уходил из профессии, но затем все-таки вернулся в кино. И пусть до детской славы ему еще очень далеко, Калкин все же начал время от времени получать приглашения от продюсеров.

Например, стало известно, что 41-летний актер составит компанию Розамунд Пайк в новом триллере «Грипп богатых», рассказывающем о странном вирусе, которых поражает только богатых людей.

Проект будет снимать чилийский режиссер и продюсер Пабло Ларраин и его компания Fabula. Съемки стартуют этой осенью.