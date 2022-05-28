Китайскую актрису оштрафовали на $1 млн за ложную рекламу

Известную китайскую актрису, певицу и фотомодель Цзин Тянь оштрафовали на 7,22 млн юаней (около $1 млн) за некорректную рекламу. Об этом сообщил портал Zaobao со ссылкой на пресс-службу Главного государственного управления по контролю за рынками КНР. По данным ведомства, артистка рекламировала пищевую продукцию фирмы Wuxianchang Jiankang без официального документа, где прописаны именно те качества товара, о которых она говорила.