Китайскую актрису оштрафовали на $1 млн за ложную рекламу

Известную китайскую актрису, певицу и фотомодель Цзин Тянь оштрафовали на 7,22 млн юаней (около $1 млн) за некорректную рекламу. Об этом сообщил портал Zaobao со ссылкой на пресс-службу Главного государственного управления по контролю за рынками КНР. По данным ведомства, артистка рекламировала пищевую продукцию фирмы Wuxianchang Jiankang без официального документа, где прописаны именно те качества товара, о которых она говорила.
В рекламе Цзин Тянь утверждала, что продукция компании якобы помогает быстрее усваивать жиры и сахар.
По данным управления по контролю за рынками, региональные органы рыночного контроля уже приняли меры в отношении Wuxianchang Jiankang. Она понесет наказание в соответствии с правовыми нормами Китая.