Как сейчас выглядит лейтенант Смальков из сериала “Солдаты”?

“Смальков – собирательный образ моих знакомых, к тому же у меня за плечами – пять военных картин. Смальков был и остается моим любимым героем, хотя он мне совершенно не близок. Но я должен был его полюбить, чтобы его, в свою очередь, полюбили зрители”, – рассказывал о своем герое в интервью актер.