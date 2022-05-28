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7 часов назад

Как сейчас выглядит лейтенант Смальков из сериала “Солдаты”?

New Magazine

Сериал “Солдаты” появился в 2004 году и транслировался до 2013 года. Лейтенант Смальков впервые появился во втором сезоне сериала и на протяжении восьми сезонов был неотъемлемой его частью. Этого героя сыграл актер Игнат Акрачков. Игнат начал сниматься в кино незадолго до появления в “Солдатах”, уже в начале нулевых с его участием вышли первые фильмы. Но настоящий успех пришел после сериала “Солдаты”.

Как сейчас выглядит лейтенант Смальков из сериала “Солдаты”?
Фото: New MagazineNew Magazine

“Смальков – собирательный образ моих знакомых, к тому же у меня за плечами – пять военных картин. Смальков был и остается моим любимым героем, хотя он мне совершенно не близок. Но я должен был его полюбить, чтобы его, в свою очередь, полюбили зрители”, – рассказывал о своем герое в интервью актер.

New Magazine

Сегодня Игнат Акрачков активно продолжает сниматься в кино и выходит на сцену. На данный момент на его счету уже более 70 киноролей.

New Magazine

Известно, что Игнат был дважды женат, детей не имеет. А выглядит сегодня не хуже, чем 18 лет назад. У Акрачкова весьма необычное хобби – в свободное время он мастерит из подручных материалов брелоки и куклы-вуду.

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