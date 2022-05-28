5 актеров, которые прославились случайно

Большинство современных актеров, добившихся значительных высот в своей профессии, с детства мечтали стать частью величественного Голливуда. Они упорно трудились, чтобы быть востребованными и популярными. Но есть и такие актеры, которым просто очень сильно повезло, ведь они прославились случайно. Именно о таких счастливчиках и пойдет речь.

Фото: Клео.Ру Клео.Ру

Дженнифер Энистон

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Дженнифер Энистон начинала с совсем маленьких ролей на вторых-третьих планах, которые плохо оплачивались и оставались незамеченными зрителями. Девушка уже начинала отчаиваться и была близка к тому, чтобы завершить свою еще толком не начавшуюся актерскую карьеру, но ей повезло: она совершенно случайно встретила Уоррена Литтлфилда.

Начинающая актриса пожаловалась бывшему президенту «NBC Entertainment» на сложности в развитии карьеры и вскоре получила свой золотой билет – предложение сняться в сериале «Друзья».

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Хлоя Севиньи

Вся карьера Хлои Севиньи – это одна большая случайность. Хотя изначально Севиньи даже не задумывалась о том, чтобы стать актрисой. В возрасте 17 лет девушка увлеклась скейтбордингом. Милую Хлою, катающуюся на доске, заметил местный фотограф, который порекомендовал ей попробовать стать моделью.

Севиньи рискнула, и не зря – она быстро получила популярность. В 1994 году модель дебютировала в кино. Признание же к актрисе пришло только спустя 5 лет благодаря участию в картине «Парни не плачут».

Брэд Питт

Судьба Брэда Питта была совсем непростой. В начале своей карьеры ему приходилось подрабатывать зазывалой и водителем стриптизерш. Однако именно эти работы позволили юному актеру обзавестись полезными связями, которые в конечном итоге и привели его к Рою Лондону.

Рой, будучи известным преподавателем актерского мастерства, сразу увидел в Брэде большой потенциал и дал старт в профессии.

Ева Мендес

Ева Мендес попала на большие экраны только благодаря тому, что не могла отказать людям в помощи. Сосед Евы был начинающим фотографом, который собирал портфолио – он попросил красотку сделать несколько кадров с ней, на что девушка любезно согласилась.

В дальнейшем эти фотографии попали в руки одного агента, который сразу понял, что у Евы есть большой потенциал. Агент нашел Мендес и заключил с ней контракт на несколько второстепенных ролей, что дало неплохой старт ее актерской карьере.

Памела Андерсон

В это может быть сложно поверить, но Памела стала популярной благодаря футболу. Она пришла на один из матчей своей любимой команды в облегающей футболке с ее логотипом.

Девушку показали на большом экране, после чего ее заметили маркетологи одной местной пивоварни. Памеле предложили сняться в рекламе. Так она и стала моделью. Впоследствии девушка попала в команду фильма «Спасатели Малибу», что и стало началом ее актерского пути.