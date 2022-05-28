Что стало с четвертой женой Ефремова

Еще во время обучения во ВГИК, эта красивая, многогранная актриса привлекла внимание не только отечественного, но и европейского зрителя. Ксения Михайловна Качалина, обладая природной красотой и необычайной женской привлекательностью, имела большой успех в начале своей актерской карьеры. Никто даже не мог предположить, насколько резко она потеряет к 50 годам интерес к творчеству и собственной жизни, и насколько низко закатится звезда, ослепительно сиявшая на отечественных экранах в начале 1990-х годов.

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Сложности подросткового возраста

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Детство у Оксаны до 13 лет проходило как у всех обычных детей. Она росла спокойной девочкой, мечтала стать актрисой и быть известной. Однако в 13 лет, связавшись с плохой компанией, стала заниматься «самоутверждением» (после, уже взрослая, она даст именно такое определение этому процессу). Качалина сбегала из дома, употребляла спиртные напитки, игнорировала заботу родителей. Вскоре ее поставили на учет в милиции и выдали направление в специальное училище для трудных подростков.

Во избежание этой перспективы и в целях перевоспитания родители отправили ее жить к родственникам в деревню Увек, что под Саратовом. Ксения позже отмечала, как эта трудовая терапия помогла уйти от плохой жизни. Вернувшись в родной город, девушка поступила на актерский факультет в Саратовскую консерваторию. Это заведение ей казалось провинциальным и бесперспективным, и уже через год она отправилась покорять Москву.

В 1995 году Ксения окончила ВГИК. На тот момент в ее творческом активе было уже пять картин. Красивая внешность и врожденный актерский талант принесли свои плоды. Практически каждая роль была номинирована на награду кинофестивалей. Фильм «Нелюбовь» - лауреат премии Кинотавр, «Над темной водой» - приз за лучшую женскую роль на кинофестивале в Италии, «Дикая любовь» - приз за лучшую женскую роль на кинофестивале «Созвездие-95».

Первый опыт гражданской семейной жизни ей принесла работа «Арбитр». Иван Охлобыстин был режиссером фильма и играл начинающего следователя. Между актерами вспыхнули обоюдные чувства, пылавшие 4 года. Однажды Ксения познакомила Ивана со своей подругой по институту, Ксенией Арбузовой. Встреча оказалась роковой. Иван выбрал Арбузову, с которой живет до сих пор.

Брачная жизнь

Ксения недолго печалилась в одиночестве. Не прошло и года, как Качалина связала себя узами брака, выйдя замуж за музыканта Алексея Паперного. Именно на этот брак она потом укажет как причину пристрастия к алкоголю. Актриса предпочитала не вспоминать об этих отношения и никогда не вдавалась в подробности. Однако на пятом году семейной жизни, будучи уже беременной, она приняла решение уйти от мужа. Девушка решила воспитывать будущего ребенка самостоятельно.

После ухода от музыканта у Ксении начинаются близкие отношения с Михаилом Ефремовым. Вместе они играли в картине «Романовы. Венценосная семья». Влюбленный актер, покоренный красотой и очарованием своей коллеги по цеху, даже объявил себя биологическим отцом будущего ребенка и готовился воспитывать как своего. Новорожденная девочка прожила всего несколько дней. Супруги переживали трагедию очень тяжело. Особенно винила себя в трагедии Ксения.

Не прошло и года, как Ксения снова забеременела. Актеры верили только в лучшее и собирались строить крепкую надежную семью, но после рождения дочери Анны-Марии их взаимоотношения начали стремительно портиться. Супруги расстались с громкими скандалами и дележом имущества.

Жизнь после развода с Михаилом Ефремовым

Проведя два года на Гоа, Ксения вернулась в Россию в 2011 году. К этому времени актерская карьера ей уже была не интересна. Ефремов пытался поддерживать свою бывшую семью, содержал их. Качалина же ни с кем не общалась и проживала в квартире с Анной-Марией. Родственники и знакомые начали замечать ее тягу к алкоголю. У Ксении все чаще случались приступы агрессии в отношении ребенка, угрозы и рукоприкладство. Ситуация накалилась критически и в любой момент могла выйти из-под контроля. В итоге Михаил вынужден забрать дочь от матери.

В настоящее время Ксения Качалина живет одна. В пятидесятилетней женщине, проживающей в московской квартире, невозможно узнать ту красавицу, блиставшую на экранах. Алкоголь и апатия к жизни стерли без следа былую красоту. Комнаты квартиры завалены окурками, бутылками и мусором. На кухне нет даже холодильника. Свет в квартире отключен за неуплату.