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6 часов назад

Сегодня Андрею Панину исполнилось бы 60 лет

Ревизор.ru

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист России мог бы отпраздновать 28 мая 60-летний юбилей.

Сегодня Андрею Панину исполнилось бы 60 лет
Фото: Ревизор - культураРевизор - культура

Артист родился 28 мая 1962 года в Новосибирске. Панин учился на режиссерском факультете Кемеровского института культуры. На сцене театра-студии "Встреча" Кемеровского государственного университета во время учёбы он сыграл свои первые роли в спектаклях "Сашка" и "Альпийская баллада", а также вел студию пантомимы "Пластилин".

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После завершения учебы Панин работал в Минусинском драматическом театре. В Школу-студию МХАТ актер поступил только с четвертого раза. Он стал учеником Александра Калягина, руководителя курса, а также впоследствии сыграл в поставленном Калягиным дипломном спектакле "Чайка" вместе с однокурсниками Александром Лазаревым-младшим и Юлией Меньшовой. В постановке Панину досталась роль Шамраева.

Панин служил в МХАТ имени Чехова до 2000 года, в театре под руководством Олега Табакова, играл в Театре им. А. С. Пушкина. Актер стал известным после своих работ в фильмах "Мама, не горюй" Максима Пежемского и "Мама" Дениса Евстигнеева.

В 2000 году он исполнил роль пьяницы Гаркуши в фильме "Свадьба" Павла Лунгина. В этом же году ленту наградили специальным призом жюри "За лучший актёрский ансамбль" на Каннском фестивале. Панин снялся в телесериале "Бригада" режиссёра Алексея Сидорова, фильмах "Бой с тенью", "Бой с тенью 2: Реванш" и "Бой с тенью 3D: Последний раунд", сериале "Каменская".

Также актер сыграл роли в фильмах режиссёров Павла Чухрая - "Водитель для Веры", Карена Шахназарова - "День полнолуния", "Яды, или Всемирная история отравлений" и "Всадник по имени Смерть", Алексея Балабанова - "Жмурки" и "Морфий".

Среди его работ доктора Ватсон в сериале о Шерлоке Холмсе. Андрей Панин трагически погиб 6 марта 2013 года в Москве в возрасте 50 лет. Актер - лауреат Государственной премии России (2001), премии "Ника" (2003, 2013 — посмертно), неоднократный номинант на премию "Золотой орёл".

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