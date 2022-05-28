Сегодня Андрею Панину исполнилось бы 60 лет

Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер, заслуженный артист России мог бы отпраздновать 28 мая 60-летний юбилей.

Фото: Ревизор - культура Ревизор - культура

Артист родился 28 мая 1962 года в Новосибирске. Панин учился на режиссерском факультете Кемеровского института культуры. На сцене театра-студии "Встреча" Кемеровского государственного университета во время учёбы он сыграл свои первые роли в спектаклях "Сашка" и "Альпийская баллада", а также вел студию пантомимы "Пластилин".

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После завершения учебы Панин работал в Минусинском драматическом театре. В Школу-студию МХАТ актер поступил только с четвертого раза. Он стал учеником Александра Калягина, руководителя курса, а также впоследствии сыграл в поставленном Калягиным дипломном спектакле "Чайка" вместе с однокурсниками Александром Лазаревым-младшим и Юлией Меньшовой. В постановке Панину досталась роль Шамраева.

Панин служил в МХАТ имени Чехова до 2000 года, в театре под руководством Олега Табакова, играл в Театре им. А. С. Пушкина. Актер стал известным после своих работ в фильмах "Мама, не горюй" Максима Пежемского и "Мама" Дениса Евстигнеева.

Также актер сыграл роли в фильмах режиссёров Павла Чухрая - "Водитель для Веры", Карена Шахназарова - "День полнолуния", "Яды, или Всемирная история отравлений" и "Всадник по имени Смерть", Алексея Балабанова - "Жмурки" и "Морфий".