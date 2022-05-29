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3 часа назад

Актера Сергея Паршина поздравили с 70-летием

Мир24

В Александринском театре поздравили с 70-летием народного артиста РФ Сергея Паршина – одного из ведущих актеров легендарной сцены.

Актера Сергея Паршина поздравили с 70-летием
Фото: мир24мир24

В Царском фойе собрались коллеги актера разных поколений. Говорили теплые слова в адрес юбиляра, вспоминали курьезные истории. А художественный руководитель Юрий Фокин рассказал, как познакомился с именинником. Это было 20 лет назад, когда в театре ставили «Ревизора». Паршину досталась роль городничего, за которую он удостоился высшей театральной премии города «Золотой софит».

«Я до сих испытываю эмоции, волнение, выходя к зрителям. Казалось бы, полвека уже на сцене. Но нет. Я считаю, что артист, который выходит на сцену с холодным носом, не должен там даже появляться. Конечно, волнение уже не такого градуса, как в первое время, но оно присутствует. А значит я пока живу», – сказал Сергей Паршин.

На сцене театра народный артист России сыграл более 80 драматических и комедийных ролей. Хватало времени и для съемок в фильмах и сериалах – их насчитывается свыше ста. Наиболее известные «Зимняя вишня», «Россия молодая», «Макаров», «Зеркало для героя».

Актеры,Россия молодая,Зимняя вишня,Юрий Фокин,Сергей Паршин,
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