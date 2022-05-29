Актера Сергея Паршина поздравили с 70-летием

В Царском фойе собрались коллеги актера разных поколений. Говорили теплые слова в адрес юбиляра, вспоминали курьезные истории. А художественный руководитель Юрий Фокин рассказал, как познакомился с именинником. Это было 20 лет назад, когда в театре ставили «Ревизора». Паршину досталась роль городничего, за которую он удостоился высшей театральной премии города «Золотой софит».

«Я до сих испытываю эмоции, волнение, выходя к зрителям. Казалось бы, полвека уже на сцене. Но нет. Я считаю, что артист, который выходит на сцену с холодным носом, не должен там даже появляться. Конечно, волнение уже не такого градуса, как в первое время, но оно присутствует. А значит я пока живу», – сказал Сергей Паршин.