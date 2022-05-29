Что стало с главным героем фильма «Курьер»

"Курьер" вышел в широкий прокат в 1987 году, когда уже были объявлены перестройка и гласность. С самого начала фильм не вписывался в каноны советского кинематографа и стал символом уходящей эпохи. "Рамблер" расскажет, что стало с главным героем фильма сейчас.

Фото: кадр из передачи кадр из передачи

Во время подготовки к съемкам «Курьера» Карен Шахназаров просмотрел более сотни претендентов на главную роль. Выбор пал на парня по имени Федор Дунаевский. На площадку его привела исполнительница роли Кати, Анастасия Немоляева. Ребята учились в одном классе.

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У Дунаевского и его персонажа было очень много общего – их родители развелись, Федор после восьмого класса устроился на работу в больницу санитаром и пытался поступить в педагогическое училище. Но учителем ему стать так и не удалось. Получив медицинское образование, он работал дворником и ночным сторожем.

Во время съемок Федор постоянно пытался переделать свои реплики, отказывался надевать костюмы, перечил старшим и давал непрошенные советы. Скорее всего, именно поэтому строптивый подросток так точно передал характер своего персонажа.

К концу 1987 года фильм «Курьер» посмотрело 50 млн зрителей. Успех у картины был колоссальный, а Федор Дунаевский стал настоящей звездой. Шахназаров решил не снимать вторую часть, чтобы герои навсегда остались в сердцах зрителей юными подростками.

После съемок Федора начали звать в другие картины, он сыграл в мелодраме Эльдара Рязанова "Дорогая Елена Сергеевна" и фантазийной драме "Небеса обетованные", драме "Маэстро с ниточкой" Григория Реутова. В 1991 Федор уехал в Израиль и получил там гражданство, играл в театре и работал ведущим на радио.

В 1993 году Федор вернулся в Москву и даже отучился в ГИТИСе на специальность режиссера. С 1996 по 2000 уехал жить в Италию, где открыл фирму по грузоперевозкам. Но бизнес в какой-то момент надоел ему.

Время от времени актер возвращался в Россию, чтобы играть небольшие роли в фильмах и сериалах. Например, это Грач (2012), Топтуны (2012), Очень женские истории (2020). С 2016 по 2017 он играл в музыкальной группе «Banda Dunaevsky». Но творческая деятельность для Дунаевского была лишь хобби.

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Так как основное образование у Федора было медицинским, он так или иначе вернулся к своим корням. И 15 лет проработал в государственных и частных клиниках Франции в качестве специалиста по общей и лапароскопической хирургии. Там же получил французский диплом врача.