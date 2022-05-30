Как стать каскадером и сколько они зарабатывают

Если вас попросят поджечь себе руку на камеру? А если прыгнуть с крыши на крышу? Для каскадеров это обычная работа. «Секрет фирмы» пообщался с исполнителями сложных и опасных трюков и подготовил краткий гайд по профессии каскадера — выматывающей, требующей самодисциплины, но очень интересной.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Профессия: каскадер/дублер.

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Города: Москва, Санкт-Петербург и другие города, в которых есть киностудии.

Заработок: от 1000 рублей в час.

Рабочий график: ненормированный.

Особенности работы: вас будут бить, сбивать на машинах, бросать с балконов и поджигать.

Занятость: проектная; зачастую самозанятость и/или ИП.

Индекс работы: 7-8.

С чего начать?

Обучение и подготовка

Для того чтобы стать каскадером, не нужно специальное образование. В России есть центры подготовки каскадеров, где за несколько месяцев можно обучиться профессии.

Обычно тренировки проводятся три раза в неделю. Будущих каскадеров научат:

сценическому бою;

падениям с высоты, от удара, в подушку и коробку;

фехтованию;

верховой езде;

взаимодействию с камерой и проч.

Если у человека есть спортивная подготовка, то программу можно закончить быстрее. Обычно так получается у бывших боксеров, борцов и легкоатлетов — ведь для работы каскадером нужно владеть своим телом, быстро реагировать и правильно падать.

Стать каскадером можно и без подготовки в центре. Человек с активной жизнью и множеством навыков может прийти в киностудию или откликнуться на объявление о поиске массовки в соцсетях.

Мнение эксперта

Каскадером я решил стать в сорок лет. Просто приехал на киностудию в Геленджик, нашел главного по каскадерам и рассказал, что я умею. Через неделю мне позвонили и пригласили на съемки — для сериала «Воронины» нужно было выпрыгнуть с яхты и прокатиться в зорбе (прозрачный шар, внутри которого помещается человек. — Прим. «Секрета»).

Я не занимался в тренировочном центре для каскадеров, потому что и так многое умею. Я мастер спорта по боксу, занимался самбо, дзюдо и восточными единоборствами. Есть навыки рукопашного боя и верховой езды. Также я вожу машину, катаюсь на сигвее, роликах, мотоциклах, водных лыжах, вейкборде. Есть права на грузовик и на управление водными видами транспорта.

— Владимир Глушков-Фокс,

умеет почти все.

Первые клиенты

Начинать можно с объявлений из групп в социальных сетях и приглашений от центра подготовки, если вы занимаетесь там. Часто тренеры в центрах — действующие постановщики трюков в кино. Лучшим ученикам они могут предложить поучаствовать в съемках.

В соцсетях есть чаты, где киношники ищут массовку. Там проскальзывают объявления о поиске экшн-массовки. Сюда берут людей, которым нужно двигаться в кадре. Вы можете показать свои способности на таких съемках, и вас заметят.

Другой способ — кастинги. В киноиндустрии актеры и каскадеры ходят по кастингам, чтобы получать предложения.

Также, по словам участников рынка, работу часто предлагают знакомые кастинг-директоры. Если вы зарекомендовали себя как надежного исполнителя, то они пригласят вас на следующие проекты.

Как устроена работа?

Каскадеры работают по ненормированному графику. Обычно профи входит в команду постановщика трюков (или нескольких) и получает заказы от своего руководителя. Дублер никогда не знает заранее, сколько заказов будет в этом месяце. Исключение — длительная экспедиция (командировка) для съемок в каком-то проекте. Но такие истории скорее редкость, чем правило.

Если каскадер соглашается на предложение об участии в каком-либо проекте, то в назначенный день приезжает на площадку и выполняет трюк. Если кинокомпания выделила деньги на репетиции трюка, то человек за несколько дней приезжает на площадку и тренируется. Но, по словам опрошенных «Секретом» работников сферы, так происходит нечасто, и дублёры либо не репетируют заранее, либо тренируют трюк самостоятельно.

Обычно каскадер приезжает на съемочную площадку для выполнения трюка и уезжает после. Он может провести на площадке как пару часов, так и весь день. Но в свободное от работы время каскадеры не отдыхают. Чтобы поддерживать себя в форме, нужно постоянно тренироваться. Профи должен регулярно заниматься в зале и может посещать групповые тренировки, которые организуют коллеги.

Мнение эксперта

Когда кто-то из каскадеров хочет отработать трюк — он закидывает идею в общий чат. Дальше желающие уже сами организовывают тренировку. Например, недавно мы собрались с коллегами и прыгали с десантной вышки, высота которой 20 метров. Можно также тренироваться в кикбоксинге и карате, отрабатывать различные сцены и ничего не выдумывать. Когда есть связки, то их удобно комбинировать.

— Оля Лапеха,

прыгает с 20-ти метров в свободное время.

Сколько можно заработать?

Каскадеры работают неофициально, и обычно люди этой профессии оформляются как ИП и/или самозанятые. У дублеров нет помесячной зарплаты — они получает оплату за каждый съемочный день.

Съемочный день длится 12 часов, но если актер проведет на площадке меньше времени, то сумма не изменится. В случае переработки будет доплата за каждый час. Ставка зависит от сложности трюка и не зависит от опытности каскадера.

Например, идти, споткнуться и упасть — это самое простое задание. За него платят базовую ставку. Если на площадке нужно прыгнуть с 15-метровой высоты или поджечь себя, то и сумма оплаты растет.

Базовая ставка для столицы начинается от 12 000 рублей. В регионах с киностудиями цены не сильно отличаются, но здесь каскадерам чаще платят по времени — от 1000 рублей за один час.

За то, что каскадера собьет машина, ему заплатят около 25 000 в зависимости от сложности трюка. Если машина сбила человека и остановилась — это дешевле, но если после аварии она проехала еще несколько метров, а каскадер перелетел через капот, — дороже.

Трюк с огнем также оплачивается по-разному — в зависимости от площади возгорания. Если в кадре должны гореть руки по локоть (10% тела), то цена ниже, чем за возгорание туловища (50% тела) или всего тела полностью.

Карьерный рост

Особенно ценятся среди каскадеров те, кто может выполнять любые виды трюков. В профессии есть разделение на отрасли:

сценическое движение (драки и горение)

автотрюки

высотное падение

конные трюки

работа с оружием

риггинг (трюки на высоте с подвешиванием людей)

Часто каскадер владеет сразу несколькими из этих навыков, но не полным набором. Чтобы быть востребованными и зарабатывать больше, люди прокачивают скиллы. Например, если дублер умеет кататься на горных лыжах, то ему стоит овладеть и сноубордом. Вдруг один из его героев будет сноубордистом?

Также ценятся каскадеры, которые умеют водить мотоцикл и автомобиль с механической коробкой передач. Больше заказов могут получать те, кто владеет навыком езды верхом и фехтования.

В общем, чем больше умеет человек и чем активнее его жизнь — тем больше шансов на успех.

Карьерная лестница в профессии небольшая — вырасти из каскадера можно в ассистента постановщика трюков, а затем и в постановщика трюков. Это человек, который напрямую работает с кинокомпанией, ставит трюки и приглашает свою команду для съемок. Постановщик трюков — это всегда опытный каскадер, который давно находится в профессии. Также можно открыть свой центр подготовки каскадеров.

Можно сменить профессию в киноиндустрии и переквалифицироваться в актеры или вырасти до режиссера. За время работы дублеры знакомятся со всей внутренней кухней кинопроизводства и обзаводятся связями.

Дальше все зависит только от конкретного человека.

Клиенты

Каскадеры работают с постановщиком трюков, съемочной группой и актерами, которых подменяют. Это — работа в коллективе. Люди могут быть разные: с кем-то каскадеры срабатываются, с кем-то не находят общий язык. И одно из ключевых качеств для успешной работы — ответственность и коммуникативность.

По словам каскадеров, постановщики трюков перед тем, как взять в команду нового человека, спрашивают рекомендации о нем у других людей из отрасли. Так как на постановщике трюков лежит ответственность за свою команду, он не может взять непроверенного человека.

Перспективы профессии

В России не много актеров, которые способны выполнять трюки без помощи каскадеров. Даже если герою нужно просто споткнуться и упасть, скорее всего, для падения вызовут дублера. Это связано с большими издержками на остановку съемочного процесса в случае травмирования актеров.

Мнение эксперта

В России почти нет экшн-актеров. Это люди, которые могут играть в кадре и одновременно выполнять каскадерскую работу. В нашей стране актеров берегут. Им не позволяют выполнять даже простые трюки самим. Поэтому всегда нужен каскадер для какого-то опасного действия.

— Алексей Изьюров,

уверен, что работа будет всегда.

В связи со сложностями с оплатой зарубежных фильмов российскими компаниями в стране может вырасти интерес к съемке отечественных фильмов. Если съемок станет больше, то и работы тоже. По словам опрошенных «Секретом» представителей индустрии, в последний год и так съемок стало больше, в том числе фильмов на военную тематику. Для таких работ особенно требуются каскадеры — они играют массовку в сценах сражений, заменяют героев в кадрах подрывах на мине и обстрелов.

Также в разговоре с «Секретом» каскадеры поделились мнением, что девушки в этой профессии довольно востребованы. В 90-е годы в российском кинематографе практически не было каскадерш и актрис дублировали мужчины. Сейчас в индустрии становится больше девушек, но, по словам представителей сферы, этого недостаточно. Все каскадерши нарасхват.

Минусы работы

Вы понимаете, что каскадер — опасная профессия. Здесь высокий риск получить травму и даже погибнуть. Например, в 2018 году на съемках фильма «Ильинский рубеж» каскадера Олега Шилкина раздавило танком насмерть. Трагически погибла и Джои Харрис — каскадерша на съемках «Дедпул 2» выполняла трюк на мотоцикле, не справилась с управлением и разбилась.

Но все опрошенные «Секретом» дублеры совсем не говорили об опасности, как о недостатке своей профессии. Главными минусами они назвали нестабильность, переработки и малоизвестность.

Каскадеры не могут спланировать график работы на месяц вперед — часто заказы появляются за несколько дней. Переработки появляются из-за того, что на съемочный процесс может потребоваться больше дублей, или из-за сбоя в работе команды.

Малоизвестность — это то, к чему должны быть готовы все каскадеры. На экране никогда не показывают дублеров, а если подмена становится видна — это киноляп.

И еще один минус — это ранняя «пенсия». Работать придется до тех пор, пока позволяет здоровье и физическая форма. Если актер может играть роль и в 80 лет, то каскадер в таком возрасте, скорее всего, уже не сможет выполнить трюк или риск травмы будет намного выше.

Истории с работы

Мнение эксперта

Бывает, что актер хочет выполнить трюк сам и отказывается от каскадера. Расскажу про один такой случай — по сюжету герой должен выпрыгнуть со второго этажа. Актер решает сделать это сам. Ему готовят подушку для приземления под окном, проговаривают все правила безопасности и дают команду «мотор». И… актер все путает и вылетает из другого окна. Хорошо, что он ничего не повредил.

— Алексей Изьюров,

никогда не путает окна.

Мнение эксперта

Выполняли мы с ребятами автотрюк. Нужно было проехаться на машинах, а на съемочную площадку транспорт подгоняли сами хозяева автомобилей. Произошло изменение, и нужно было перегнать машины в другое место. Двое каскадеров отогнали автомобили в другое место, а хозяин третьего авто не доверил свою машину, решил сам доехать за рулем и врезался. Смеялись долго.

— Владимир Глушков-Фокс,

хорошо паркует машины.

Мнение эксперта

На одной из съемок гример подбегает к нам и просит, чтобы мы быстрее помогли с подготовкой актера к съемке. Нужно было облить его кровью и наставить синяков. Мы скорей давай заливать парня — кровища, ссадины, все супер. Потом к нам подходит режиссер и говорит, что мы перепутали актера. Пришлось мыть этого и заливать кровью другого. Такие нелепые ситуации иногда бывают на площадке.

— Эдуард Мецгер,