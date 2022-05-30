Федорова рассказала о съемках в «Спокойной ночи, малыши!»

Телеведущая и модель Оксана Федорова поделилась воспоминаниями о первом рабочем дне в передаче «Спокойной ночи, малыши!».
Она отметила, что с самого начала относилась к передаче серьезно и была намерена продолжать традиции программы. Но изначально в проекте ее приняли холодно и не предполагали, что она будет вести программу долгое время.
— В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Я тогда преподавала на кафедре МВД гражданское право, училась адъюнктуре и вдруг телевидение, совершенно незнакомая мне область, — приводит слова ведущей издание Nation news.
Федорова также отметила, что ее любимым персонажем программы в настоящее время является Каркуша, хотя в детстве она больше симпатизировала Хрюше.