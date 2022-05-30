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1 час назад

Федорова рассказала о первом съемочном дне в программе «Спокойной ночи, малыши!»

Вечерняя Москва

Телеведущая и модель Оксана Федорова поделилась воспоминаниями о первом рабочем дне в передаче «Спокойной ночи, малыши!».

Федорова рассказала о съемках в «Спокойной ночи, малыши!»
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Она отметила, что с самого начала относилась к передаче серьезно и была намерена продолжать традиции программы. Но изначально в проекте ее приняли холодно и не предполагали, что она будет вести программу долгое время.

— В мой первый рабочий день съемочная группа встретила меня неохотно. Я тогда преподавала на кафедре МВД гражданское право, училась адъюнктуре и вдруг телевидение, совершенно незнакомая мне область, — приводит слова ведущей издание Nation news.

Федорова также отметила, что ее любимым персонажем программы в настоящее время является Каркуша, хотя в детстве она больше симпатизировала Хрюше.

Актеры,Оксана Федорова,
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