Квентин Тарантино выпустит книгу об истории кино

«Эта книга, основанная на ключевых американских фильмах 1970-х годов, которые он впервые увидел в то время как молодой кинозритель, является столь же интеллектуальной и проницательной, сколь бесшабашной и занимательной», — рассказали в издательстве HarperCollins, которое займется распространением произведения.