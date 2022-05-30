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17 минут назад

Квентин Тарантино выпустит книгу об истории кино

Газета.Ru

Режиссер Квентин Тарантино выпустит научно-популярную книгу под названием «Киноспекуляция». Об этом сообщает IndieWire.

Квентин Тарантино выпустит книгу об истории кино
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Произведение выйдет 25 октября 2022 года. Оно сочетает в себе «кинокритику, теорию кино, мастерство репортажа и замечательную личную историю».

«Эта книга, основанная на ключевых американских фильмах 1970-х годов, которые он впервые увидел в то время как молодой кинозритель, является столь же интеллектуальной и проницательной, сколь бесшабашной и занимательной», — рассказали в издательстве HarperCollins, которое займется распространением произведения.

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