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2 часа назад

Депп впервые появился на сцене после суда с Херд

Газета.Ru

Актер и музыкант Джонни Депп внезапно появился на сцене во время концерта Джеффа Бека в британском Шеффилде 29 мая. Вместе дуэт исполнил хиты Джонна Леннона, Марвина Гея и Джимми Хендрикса, передает NME.

Депп впервые появился на сцене после суда с Херд
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Депп впервые появился на сцене после судебных слушаний по его иску к экс-супруге, актрисе Эмбер Херд.

Во время исполнения песен Депп не пел, а играл на гитаре.

Депп подал в суд на Херд из-за колонки для The Washington Post, написанной в 2018 году. В ней она заявила, что пережила домашнее насилие. Актриса не называла имени своего обидчика, однако адвокаты Деппа указывают на то, что своей колонкой она нанесла Деппу репутационный ущерб, намекнув, что он подвергал ее физическому и сексуальному насилию. Херд подала встречный иск, обвиняя бывшего мужа в разворачивании информационной войны против нее. После нескольких недель слушаний судящиеся ждут вердикта присяжных.

Актеры,Джимми Хендрикс,Джонни Депп,
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