Депп впервые появился на сцене после суда с Херд

Депп подал в суд на Херд из-за колонки для The Washington Post, написанной в 2018 году. В ней она заявила, что пережила домашнее насилие. Актриса не называла имени своего обидчика, однако адвокаты Деппа указывают на то, что своей колонкой она нанесла Деппу репутационный ущерб, намекнув, что он подвергал ее физическому и сексуальному насилию. Херд подала встречный иск, обвиняя бывшего мужа в разворачивании информационной войны против нее. После нескольких недель слушаний судящиеся ждут вердикта присяжных.