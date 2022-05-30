Дмитрий Нагиев сыграет роль ослепшего отшельника

Дмитрий Нагиев сыграет главную роль в новом проекте "Кинокомпании братьев Андреасян", который пока существует под рабочим названием "Охотник", об этом сообщает издание "Бюллетень кинопрокатчика".

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Съемки картины уже стартовали и продолжатся в июне, а на экраны картина выйдет осенью 2022 года. Планируется, что на больших экранах "Охотник" будет показан как полнометражный фильм, а на стриминговых сервисах будет показан в качестве мини-сериала, разделенного на 4 серии.

В сюжете сериала главный герой Виктор, который в один момент решает начать отшельническую жизнь и сбегает в лес, однако там теряет зрение. Герою предстоит пройти многие испытания, чтобы постараться вернуть себя к обычной жизни.

Режиссером стал выпускник школы Андреасяна Антон Мусс.