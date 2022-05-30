Внук Янковского рассказал, что его вечно сравнивают с дедом

«Да, это искусство. Просто я и Лиза, моя сестра, мы с рождения оказались в ситуации, когда постоянно приходилось оправдываться. Например, в школе все время я был виноват. Почему? «А потому что ты такой особенный»(...) И потом продолжилось: он в кино, потому что за него заплатили(...) Мы стали вырабатывать спокойное отношение к чужому мнению. Это «бла-бла-бла» - прокомментировал Иван.