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1 час назад

Внук Янковского рассказал, что его вечно сравнивают с дедом

Мира Маркина

Сын Филиппа Янковского и Оксаны Фандеры Иван в интервью изданию WDay.ru рассказал, что с детства ему и его сестре Лизе приходилось постоянно оправдываться из-за своей фамилии. Он объяснил, что многим вокруг казалось, что они, внуки известного актера Олега Янковского, постоянно в чем-то виноваты, ведь "за них заплатили".

Внук Янковского рассказал, что его вечно сравнивают с дедом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Помимо этого Ивана часто сравнивают с дедом. Как он сам признается, ему непонятно, что это может значить и для чего это делать, если они "живут в разное время и в разном кино работают".

Но молодой актер признается, что научился со временем не реагировать на подобное.

«Да, это искусство. Просто я и Лиза, моя сестра, мы с рождения оказались в ситуации, когда постоянно приходилось оправдываться. Например, в школе все время я был виноват. Почему? «А потому что ты такой особенный»(...) И потом продолжилось: он в кино, потому что за него заплатили(...) Мы стали вырабатывать спокойное отношение к чужому мнению. Это «бла-бла-бла» - прокомментировал Иван.

Ранее мы писали, что стал известен победитель шоу "Звезды в Африке".

Актеры,Оксана Фандера,Олег Янковский,Филипп Янковский,
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