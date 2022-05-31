Звезда «Ривердейл» кардинально сменил имидж

Молодой человек опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых запечатлён с длинной бородой.

Запомните меня таким, каким я был

На снимках артист позирует в свободной рубашке и брюках галифе. Поклонники Спроуса предположили, что он принимает участие в съёмках проекта, действие сюжета которого развернётся в прошлых веках.