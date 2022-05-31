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2 часа назад

Звезда сериала «Ривердейл» Коул Спроус кардинально сменил имидж

Моя Москва.онлайн

По данным «Центральной службы новостей», 29-летний американский актёр Коул Спроус («Большой папа», «В метре друг от друга», «Грейс в огне», «Ривердейл», «Всё тип-топ, или жизнь Зака и Коди») кардинально сменил имидж.

Звезда «Ривердейл» кардинально сменил имидж
Фото: Моя Москва.онлайнМоя Москва.онлайн

Молодой человек опубликовал в социальных сетях фотографии, на которых запечатлён с длинной бородой.

Запомните меня таким, каким я был

— Коул Спроус, американский актёр.

Моя Москва.онлайн

На снимках артист позирует в свободной рубашке и брюках галифе. Поклонники Спроуса предположили, что он принимает участие в съёмках проекта, действие сюжета которого развернётся в прошлых веках.

Актеры,Большой папа,В метре друг от друга,Всё тип-топ, или Жизнь Зака и Коди,
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