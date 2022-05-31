Хабенский рассказал о своей несбыточной мечте

Давнее желание артиста никак не связано с его профессией.

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Константин Хабенский признался, что самый острый дефицит, с которым он сталкивается на протяжении многих лет – эта нехватка личного времени.

Профессия настолько затянула Хабенского в свой омут, что времени нет ни на отдых, ни на самые простые человеческие радости.

Любой выпущенный фильм или спектакль, любая новая роль – это всегда для артиста долгожданная радость. Но этим мечты постепенно осуществляются, а одна никак воплощаться в жизнь не хочет.

«Я, как любой нормальный человек, однажды хочу забыть про все и просто полежать на диване, хочу потупить в окно, потрещать и сделать все, чтобы те дела, которые у меня накопились на столе, как-то сами собой решались и сделались»,

- с улыбкой, но на полном серьезе признался артист во время своего выступления на суперфинале конкурса «Лидеры России».