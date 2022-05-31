Алкоголиком не был: трагическая судьба Георгия Буркова

Советский актер Георгий Бурков был настоящим народным артистом, несмотря на то, что звания этого так и не получил. 31 мая артист отмечал день рождения. Его карьера была успешной, но в жизни не обошлось без трагедий. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Георгий Бурков родился в Перми в семье рабочего и швеи. Театром он был увлечен по-настоящему, но после школы его не приняли ни в одно театральное училище. Георгий вынужденно поступил на юридический факультет института, но с театром расстаться не смог.

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Проучившись три курса, он забрал документы и пошел учиться в вечернюю студию при Пермском драматическом театре. Потом работал в театрах Перми, Кемерова, Березников и других городов.

Прорыв случился в 32. В Пермь с гастролями приехал Театр имени К. С. Станиславского. Он просто пришел к главному режиссеру Борису Львову-Анохину и попросил его прослушать. Поприщев из "Записок сумасшедшего" так впечатлил режиссера, что Бурков блестяще играл эту роль уже на столичной сцене. Говорят, что премьеру спектакля он сорвал, так как накануне крепко выпил с товарищем. Но его вдова Татьяна Ухарова в поздних интервью уверяет, что из-за алкоголя Бурков никогда не срывал выступления и, например, не падал со сцены на зрителей, как Олег Ефремов.

Интересно Татьяна Ухарова рассказывала о знакомстве. Они увидели друг друга впервые перед доской, на которой вывешивали списки актеров, занятых в спектаклях. Бурков был в пиджаке, сшитом из клетчатого пледа, странном свитере в крапинку и невероятных штанах. Маме актера Татьяна не понравилась, ее родители тоже не одобряли их брак, они поженились вопреки и были счастливы 25 лет. У них родилась дочь Маша, которая продолжила актерскую династию.

Кадр из фильма "Гараж"

Буркова часто обвиняли в склонностях к депрессии, однако и это опровергает любящая жена. На самом деле актер был нежным, добрым человеком, отличным мужем, отцом и другом. Правда все его друзья остались в Перми, а в Москве он сблизился с Василием Шукшиным. Они вынашивали планы по созданию своего театра, но им не суждено было сбыться. Сначала умер один, потом второй. Кстати, тело Шукшина первым обнаружил Георгий Бурков. Он тяжело переживал смерть близкого друга.

Не смотря на то, что у актера было множество главных ролей и в театре, и в кино, его всегда считали актером-эпизодником. Зрители запомнили и полюбили его за гениально исполненные роли алкоголиков.

В ранней смерти Георгия Буркова принято винить пагубное пристрастие к выпивке. Слишком яркие образы пьяниц он создавал. На самом деле он любил кофе и очень много курил. Хотя и пил, но не так, как многим тогда казалось.