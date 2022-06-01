Настоящая фамилия отца и другие загадки Евгении Симоновой

Всенародно любимая актриса Евгения Симонова по-прежнему не может пожаловаться на недостаток работы. Только в 2022-м зрители в общей сложности увидят четыре новых фильма с участием народной артистки. Пока окружающие восхищаются потрясающей формой Евгении Павловны, она на тему возраста кокетничать отказывается. 1 июня Симоновой исполняется 67 лет.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Секрет ее молодости

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Когда звучит фамилия актрисы, большинство вспоминает картины «В бой идут одни старики», «Афоня», «Обыкновенное чудо», «Пропавшая экспедиция». Евгения Павловна при этом огорчается, что зрители мало знакомы с ее более поздними работами в кино. Отношения с возрастом у нее прекрасные.

«Человек стареет. Хотя для актрисы, может быть, это мучительно, если не относиться к этому реально. Я играла молодые роли, теперь играю своих сверстниц. Это все закономерно»,

— спокойно говорит Симонова.

Кадр из фильма "Обыкновенное чудо"

Искусственно молодиться она не видит для себя необходимости, хотя, конечно же, ухаживает за собой.

«Причем, я начала это делать где-то с 50 лет. Дело в том, что у меня хорошая генетика. Мои мама и бабушка долго выглядели моложе своих лет, а потом сразу становились старыми. Кожа сухая и тонкая, она держится-держится, а потом — все. Но у них, конечно, не было тех возможностей, которые сейчас есть»,

— приоткрыла артистка свои секреты «Комсомольской правде».

Семейная трагедия

Отец Евгении — психолог, академик, лауреат Государственной премии СССР Павел Симонов. Мама Ольга Вяземская работала педагогом. У актрисы есть старший брат. Это Юрий Вяземский, широко известный по передаче «Умники и умницы». По паспорту, кстати, он тоже Симонов, а фамилию матери использует в качестве творческого псевдонима.

Именно Вяземский однажды раскрыл «Экспресс газете» семейный секрет. Если бы не 1937 год, и Юрий, и Евгения были бы сейчас Станкевичами.

«В 11 лет нашего отца усыновил блестящий скульптор Василий Симонов, когда деда, Станислава Станкевича, отправили в ссылку, а его жену — нашу бабушку — расстреляли. Не случись всех этих ужасных событий, вы, друзья, сейчас читали бы об актрисе Евгении Станкевич»,

— поделился Юрий Павлович.

Лекарство от Кайдановского

Евгения Павловна долго искала женское счастье. Она, наконец, нашла его в длительном браке с режиссером Андреем Эшпаем, известным по таким фильмам, как «Дети Арбата», «Многоточие». Этот брак третий по счету.

Первый официальный союз актрисы нанес ей такую травму, от которой она еле оправилась. Цветущая 24-летняя Евгения погрузилась в черную депрессию. «Я не могла есть, я не могла спать», — признавалась Симонова. Работа тоже не клеилась. Артистка рисковала лишиться роли в фильме, в котором уже снималась.

Экспресс газета

С актером Александром Кайдановским Симонова встретилась на съемках фильма «Пропавшая экспедиция». Вспыхнул страстный роман, который вылился в брак, оказавшийся для Евгении мучительным. Кайдановский обладал очень сложным характером. Супруги часто и бурно ссорились, то расходились то, сходились в течение семи лет, а потом окончательно расстались.

В шоу на YouTube звезда экрана рассказала, что отец придумал для нее свое лекарство от сердечной раны. Он начал поить дочь настойкой на спирту, которую делал сам.

«Я выпивала третью рюмку, и вдруг я понимала, что хочу спать. И я шла спать. Так неделю. Через неделю у меня прошла депрессия»,

— не скрывает Симонова. На этом лечение прекратилось.

«Всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет»

Сегодня Евгения Павловна не скрывает, что в прошлом перенесла операцию на легком, связанную с обнаруженным онкологическим заболеванием. Сегодня артистка ни на что не жалуется. Она уверяет, что не боится смерти.

«Я вообще всегда панически боюсь за близких, а за себя — нет. Не знаю почему»,

— делится актриса.

Но пока земной путь не закончен, она живет и работает с удовольствием.

«Мою счастливую жизнь составляет семья. Это на первом месте. И работа. Которую я люблю»,