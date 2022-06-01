Мэттью Моррисон лишился работы из-за домогательств

Актера Мэттью Моррисона уволили из телешоу "Ты думаешь, ты можешь станцевать?", сообщает издание People.
Осведомленный источник утверждает, что вошедший в жюри артист флиртовал с одной из конкурсанток. Источник подчеркнул, что Моррисон и девушка, чьего имени не называют, никогда не встречались вне съемочной площадки.
"Секса у них не было, но он посылал ей флиртующие сообщения в социальных сетях. Ей стало неловко от его комментариев, и она пожаловалась продюсерам. Его уволили после служебного расследования Fox",
- рассказывает инсайдер.
Бывшая звезда сериала "Хор" подтвердил свой уход из танцевального шоу.
"После съемок прослушиваний и отбора 12 финалистов я не смог работать согласно протоколам конкурса, вследствие чего не могу объективно судить конкурс. Я бесконечно прошу прощения и буду вместе с вами смотреть сезон шоу, который станет, я уверен, одним из лучших",
- сказал он.