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4 часа назад

Мэттью Моррисон лишился работы из-за домогательств

Газета.Ru

Актера Мэттью Моррисона уволили из телешоу "Ты думаешь, ты можешь станцевать?", сообщает издание People.

Мэттью Моррисон лишился работы из-за домогательств
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Осведомленный источник утверждает, что вошедший в жюри артист флиртовал с одной из конкурсанток. Источник подчеркнул, что Моррисон и девушка, чьего имени не называют, никогда не встречались вне съемочной площадки.

"Секса у них не было, но он посылал ей флиртующие сообщения в социальных сетях. Ей стало неловко от его комментариев, и она пожаловалась продюсерам. Его уволили после служебного расследования Fox",

- рассказывает инсайдер.

Бывшая звезда сериала "Хор" подтвердил свой уход из танцевального шоу.

"После съемок прослушиваний и отбора 12 финалистов я не смог работать согласно протоколам конкурса, вследствие чего не могу объективно судить конкурс. Я бесконечно прошу прощения и буду вместе с вами смотреть сезон шоу, который станет, я уверен, одним из лучших",

- сказал он.

Актеры,Мэттью Моррисон,
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