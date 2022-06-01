Звезда «Эйфории» отказалась от работы на Netflix ради проекта

«Эйфория» позволила актрисе Сидни Суини (Sydney Sweeney) вывести свою карьеру на новый уровень. Девушка стала всемирно известна благодаря роли Кэсси Ховард. Оказывается, Сидни вполне могла променять всё это на другой проект от Netflix, но, к большому счастью фанатов, этого не сделала.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Во время одного из интервью девушка рассказала, что перед началом съемок перед ней стояло тяжелое решение: ей одновременно предлагали роль второго плана в пилоте «Эйфории» от HBO и роль в проекте от Netflix, который уже получил зеленый свет студии.

«"Эйфория" тогда не была сериалом, в котором кто-то был бы уверен. А за три дня до этого я получила предложение на съемку в проекте от Netflix. Я была бы в постоянном актерском составе»,

— призналась Сидни.

Принять решение ей помог разговор с Сэмом Левинсоном (Sam Levinson), продюсером, сценаристом, режиссером и создателем «Эйфории». Он разложил перед девушкой полную картину того, каким он видит её персонажа.

«После этого я точно не могла отказаться быть частью такой истории»

А вот сериал «Покои», в котором и должна была сниматься Суини, был закрыт после 1 сезона, несмотря на то что к нему имели отношение такие звезды, как Ума Турман (Uma Thurman) и Тони Голдуин (Tony Goldwyn).