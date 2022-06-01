Почему Мэрилин Монро ненавидели режиссеры

Мэрилин Монро не устраивало положение смазливой актрисы. Но и далеко не все режиссеры были готовы к амбициям Монро. Почему с актрисой отказывались сотрудничать, сегодня расскажет “Рамблер”.

Фото: Кадр из фильма "Неприкаянные" Кадр из фильма "Неприкаянные"

Дефект речи

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Характерный хриплый голос Монро на самом деле был приемом, который она отрепетировала с логопедом, чтобы преодолеть детское заикание. И в итоге это стало одной из ее “фишек” как актрисы и певицы. Но когда Монро снималась в своем последнем фильме “Что-то должно случиться”, к ней вернулось заикание, из-за чего звезде было очень трудно произносить свои реплики. Актрису уволили до окончания съемок.

Зависимость от чужого мнения

Трумэн Капоте, автор новеллы “Завтрак у Тиффани” мечтал, чтобы главную героиню в экранизации литературной новинки сыграла Мэрилин Монро. Но актриса не приняла участие в этом проекте, потому что Паула Страсберг, ее советник и преподаватель актерского мастерства, рекомендовала отказаться от роли. Капоте был очень разочарован тем, что Холли Голайтли стала восходящая звезда Одри Хепберн.

Слабое здоровье

К 27 годам Монро считалась самой популярной актрисой в мире. Развивалась бы ее карьера так стремительно без контракта с Twentieth Century Fox – вопрос открытый, ответ на который мы не узнаем никогда. Одно известно точно: что исполнительный продюсер компании, Дэррил Занук, унижал Монро и издевался над ней, заставлял ее играть роли пустых стандартных персонажей в картинах с идиотскими сценариями. Переутомленная и подавленная создавшимся положением, актриса стала часто терять сознание на съемочной площадке. Чтобы не нарушать условия контракта, ей приходилось работать вне зависимости от состояния здоровья. У Монро была анемия. И это заболевание усугубляло и без того плачевное состояние актрисы.

“Актриса — не машина. Но к тебе относятся как к машине”, — заявила звезда одному из журналистов издания Life.

Непокорный характер

В следующий раз, когда агенты Twentieth Century Fox представили Монро очередной идиотский сценарий, та отшвырнула его, написав на титульном листе слово “мусор” жирным черным маркером. Тогда секретарь Дэррила Занука прислала ей зловещую телеграмму с приказом явиться на работу. Но Монро проигнорировала его. Когда наступил первый съемочный день, актриса на площадке так и не появилась.

Ее агенты, адвокаты киностудии, даже сам мистер Занук звонили Монро с угрозами. Пока они в бешенстве пытались добраться до Мэрилин, она была уже на пути в Нью-Йорк, одетая в темные очки и черный стриженый парик. Звезда путешествовала под именем Зельда Зонк.

Монро совершила немыслимое: разорвала рабский контракт с Twentieth Century Fox. При финансовой и моральной поддержке своего друга и фотографа Милтона Грина Мэрилин основала Marilyn Monroe Productions, уволила своего агента и сформировала новую команду на восточном побережье США. Тем самым за считанные часы она всколыхнула Голливуд и стала первой женщиной со времен Мэри Пикфорд, которая смогла открыть собственную продюсерскую компанию.