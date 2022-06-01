Как живет Тося из фильма “Москва слезам не верит”?

Раиса Рязанова начала сниматься еще в 70-е, будучи студенткой. Слава к ней пришла довольно быстро. За полвека, что длится ее карьера, актриса снялась в более, чем 200 фильмах и сериалах. Она известна своими ролями в фильмах “Белый Бим Черное ухо”, “Женатый холостяк”, “Барышня-крестьянка” и сериалу “Солдаты”, где ей досталась роль мамы Кузьмы Соколова. Она и сегодня, в свои 77, востребована.

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Раиса Рязанова была только раз замужем, за коллегой Юрием Перовым. В этом браке родился единственный сын Данила. А потом она влюбилась в другого мужчину – режиссера Юрия Григорьева и ради него оставила мужа.

Новые отношения закончились спустя 10 лет. Режиссер не хотел разрушать свою семью ради любовницы. Всю жизнь прожила одна, больше так никого и не встретила. Всю свою любовь отдала сыну.

Данила тоже стал актером. В прошлом году Раиса Рязанова пережила страшное горе. Сына Данилы не стало. 51-летний мужчина скончался от внезапно оторвавшегося тромба. Актриса очень тяжело перенесла потерю, закрылась, перестала давать интервью.