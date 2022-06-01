Кэмерон Диаз возобновила тренировки после тяжелой травмы

Голливудская актриса Кэмерон Диаз поделилась с интернет-пользователями своим опытом восстановления после тяжелой травмы ноги.

Фото: Zuma\TASS Zuma\TASS

— Раньше я была очень сильной и очень активной, но меня заставили какое-то время оставаться неподвижной. Я привыкла упорно работать и опираться на свою силу, а сейчас мне пришлось поступить наоборот, — призналась актриса.

Она добавила, что на начальном этапе совершала маленькие шаги, чтобы потом нормализовать ходьбу. По словам голливудской дивы, она прислушивалась к своему телу и не принуждала себя к каким-либо физическим действиям, что помогло ей в восстановлении.

— Я работаю над наращиванием мышечной массы, так что она будет у меня, когда мои гормоны изменятся. Конечно, я хочу чувствовать себя моложе, — поделилась Диаз.

Она также дополнила, что не против любых вмешательств, на которые идут женщины, желающие выглядеть моложе, но по поводу красивого старения у нее есть своя четкая позиция, передает Teleprogramma.pro.

Напомним, в 2018 году Диаз объявила о завершении актерской карьеры. Она также обратилась к продюсерам, чтобы те не беспокоили ее, предлагая роли в кино. Актриса обрела известность, появившись в ленте «Маска», которая вышла на экраны в 1994 году.