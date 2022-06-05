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1 час назад

Советские актрисы, отказавшиеся от карьеры ради семьи

Кристина Уколова

Далеко не все кинозвезды готовы пожертвовать любовью и душевным покоем ради карьеры и славы. «Рамблер» вспомнил советских артисток, которые выбрали личное счастье.

Советские актрисы, отказавшиеся от карьеры ради семьи
Фото: Кадр из фильма «Девчата»Кадр из фильма «Девчата»

Надежда Румянцева

Звезда «Девчат», «Неподдающихся» и «Королевы бензоколонки» без колебаний оставила блестящую карьеру, когда вышла замуж за дипломата Вилли Хштояна, работавшего в Министерстве внешней торговли. Она сопровождала мужа в заграничных поездках и совмещать такой образ жизни со съемками в кино не могла. Впрочем, после возвращения в СССР актриса успешно озвучивала мультфильмы, киноленты и даже сериалы, а также работала ведущей детской передачи «Будильник».

Елена Соловей

Одна из самых успешных актрис своего поколения, которая особенно блистала в кинофильмах Никиты Михалкова. Однако она пожертвовала своим именем и профессией ради семьи. На закате перестройки она эмигрировала вместе с мужем, художником-постановщиком Юрием Пугачом, сыном и дочерью в США. Актриса понимала, что ей придется все начинать сначала, но предпочла благополучие семьи. В Америке она играла в русском театре, работала на радио для эмигрантов, руководила детской студией и снималась в эпизодах сериалов и фильмов.

Татьяна Клюева

Актриса начала сниматься еще в детстве — после эпизода в фильме Митты «Звонят, откройте дверь» она получила главную роль в картине «Акваланги на дне». В десятом классе Татьяна проходила пробы на главную роль в киносказке Александра Роу «Огонь, вода и медные трубы», но режиссер счел ее слишком юной и утвердил Наталью Седых. Но уже в следующей своей работе «Варвара-краса, длинная коса» Роу снял ее в главной роли, и девушка мгновенно стала знаменитой. Некоторое время актриса еще появлялась на экране (она играла в фильмах «Самый сильный», «Встретимся у фонтана», «Пора красных яблок»), но вышла замуж за моряка дальнего плавания и уехала в Севастополь, отказавшись от актерской карьеры.

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