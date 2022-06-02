Всего за один спектакль Евгений Миронов получает 1,4 млн

По данным Счетной палаты, доля финансирования нацпроекта «Культура» составляет 0,6% бюджета, а нужно ее довести хотя бы до 1,4%. Но нехватка денег в театрах, концертных залах, музеях и библиотеках нипочем некоторым артистам, режиссерам и музыкантам. Их кошельки, несмотря ни на какие экономические кризисы и пандемии, становятся толще год от года.

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Московский департамент культуры по доброй традиции опубликовал сведения о доходах и имуществе руководителей подведомственных ему учреждений. В заветном списке за редким исключением знакомые все лица.

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Со своей мелочью - 14,4 млн руб. - не попал в десятку одиозный режиссер Константин Богомолов. Зато его вторая половинка - журналистка Ксения Собчак - задекларировала аж 295,339 млн руб.!

- Когда прямо отлично женился, - завидует автор телеграм-канала «Больше никому». - Сложно представить, как ощущает себя Константин Богомолов, если Ксения Собчак заработала в прошлом году раз в 20 больше него.

Странно, что нет в рейтинге актера и режиссера Евгения Миронова. Уж при его-то доходах! Даже в 2020 году, когда кино почти не снималось, а театры были закрыты на карантин, народный артист ухитрился заработать больше 25 млн руб. Сейчас всего за одно выступление в Челябинской филармонии со спектаклем «Шекспир. Шостакович. Гамлет» ему отвалят 1,3 млн. Будет чем оплатить услуги персонального тренера по фитнесу Артема Кшнясева.

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Нет в топ-10 и лидера 2020 года (139,4 млн), директора «Музея моды» Оксаны Федоровой (Бородиной).

Немного удивляет, что далеко не в первых рядах по доходам «святая троица» деятелей культуры с самыми большими зарплатами. В 2020 году худрук Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д. Шостаковича Юрий Темирканов получал свыше 1,3 млн руб. в месяц, гендиректор Государственной Третьяковской галереи Земфира Трегулова - более 1 млн руб., гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский - 987 тыс. руб. За прошлый год размер их зарплат пока не озвучен, но вряд ли он стал меньше.

В общем, в нашей культуре, как в российском футболе - уровень мастерства от зарплат не зависит.