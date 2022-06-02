Жена Уилла Смита впервые высказалась о скандале на "Оскаре"

Актриса Джада Пинкетт-Смит, супруга Уилла Смита, впервые прокомментировала скандал на церемонии вручения премии "Оскар". Об этом пишет издание People.

Знаменитость выразила надежду, что супруг сможет наладить отношения с комиком Крисом Роком, которого он ударил по лицу из-за шутки.

«Насчет вечера "Оскара". Я очень надеюсь, что у этих двух умных, способных мужчин будет возможность исцелиться, обсудить этот инцидент и примириться», — сказала Джада.

По словам звезды, сейчас люди особенно нуждаются в поддержке друг друга.

«С сегодняшним состоянием мира мы нуждаемся в них обоих и, на самом деле, нуждаемся друг в друге больше, чем когда-либо».