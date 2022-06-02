Марина Хрипунова: «Моя лучшая жизнь начнется после 60»

Без сериалов сейчас невозможно представить телеэфир. Одни делают ставку на зарубежное «мыло», другие производят отечественный продукт. Что же больше нравится зрителям? И в чем секрет успешных сериалов? Об этом мы беседуем с генеральным директором телеканала «Домашний» Мариной Хрипуновой. Сериальная эволюция – Марина, первый сериал в России – «Рабыню Изауру» – показали почти 35 лет назад. А «Санта-Барбару» – 30. С тех пор вкусы зрителей очень изменились. Что же сейчас популярно?

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– Мы и сами показывали «Рабыню Изауру», ту самую, советскую версию. И «Джейн Эйр», «Королек – птичка певчая», «Гордость и предубеждение» – все эти старые сериалы. Но потом стало развиваться отечественное кино, а зрители любой страны предпочитают сериалы, основанные на родной специфике, традициях, актерах. И сегодня, кроме турецкого, у нас вообще не осталось никакого зарубежного контента. Потому что его не смотрят!

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Если пять лет назад мы производили всего четыре сериала, остальные брали на повторный показ у других каналов, то в этом году их будет 110! Мы специализируемся на мелодрамах и идём за вкусом зрителей. И, конечно, популярен «Великолепный век». Он – атрибут нашего канала. Хотя пик просмотров точно не на нем. Если и другие турецкие сериалы, которые очень хорошо смотрят.– По кинотеатрам сильно ударили санкции, поскольку ушли зарубежные прокатчики. А какие у вас перспективы международного сотрудничества? Зрители не останутся без любимых турецких сериалов?

– Голливудских фильмов у нас почти не было. Поэтому санкции нас не коснулись. С Турцией мы дружим, а все остальное мы за последние годы импортозаместили. Теперь у нас свой круг актёров и режиссеров – мы внимательно изучаем претендентов. Если режиссер снимал для НТВ, то «давить слезу» у зрителей на «Домашнем» он вряд ли сможет. Среди актеров стараемся искать новые лица. Случается, что канал даёт им дорогу в популярность.Это близко всем: для того чтобы достичь счастья, надо приложить усилия. Марина Хрипунова Выстрадать счастье – Сейчас очень много сериалов, которые укладываются в четыре серии, в том числе и на вашем канале. Почему?

– Мы стараемся сделать их так, чтобы можно было посмотреть историю за вечер. К тому же важно, что женщины могут смотреть сериал краем глаза, заниматься своими делами, и, даже отвлекшись и повернувшись, они поймут, что произошло на экране.– Есть какой-то сериал, который для вас эталон?

– Я окончила ВГИК, моя насмотренность лежит в другой плоскости, но свою субъективность я никогда не переношу на площадку трудовых усилий. Мои вкусы – не эталон для аудитории, хотя я отсматриваю все сериалы, что идут в нашем эфире. Тут дело в другом. Я знаю эталон историй.

Чтобы сериал хорошо смотрели, героиня должна быть самостоятельной и сильной либо прийти к этому состоянию. Её должны очень обидеть – желательно в первые 15 минут экранного времени, чтобы был какой-то крючок – обстоятельства, люди, чтобы что-то произошло, и зрительница не отлипнет от экрана, пока добро не победит. И, конечно, хороший конец. Но он не должен просто так свалиться на героиню, это не может быть наследство или принц на белом коне. Она должна своё счастье обязательно выстрадать. Если все эти моменты соблюдены, история будет успешной.– Чего же хочет современная женщина, наша соотечественница? По сравнению с тем, что было 10 или 20 лет тому назад?

– Фокус внимания перемещается. Сейчас главное не что она хочет увидеть, а чего не хочет. Ничего раздражающего, депрессирующего. Мы погружаем зрителя в наш розовый мир, где простые бытовые проблемы, допандемийная жизнь, к которой мы все так хотим вернуться. Костюмные и исторические фильмы зрители любят, но снимать их дорого и сложно.

Производственный процесс даже 4 серийного фильма длинный – от 4 до 6 месяцев. А сами съёмки идут от 16 до 20 дней. Настроение – розовый – Вы упомянули розовый мир. Почему именно розовый стал официальным цветом вашего канала?

– Для меня розовый – цвет хорошего настроения и взрослой состоявшейся женщины. И скажу вам: быть взрослой – это здорово! Здорово принимать свой возраст и не пытаться втиснуться в более узкие брюки. Я смотрю на маму и понимаю, что моя лучшая жизнь начнется после 60. Она занимается несколькими видами спорта, пением с хором, она играет в театре, снимается в сериалах. У нее невероятно интересная жизнь! И я с энтузиазмом смотрю в будущее.– Нижний Новгород может стать площадкой для ваших съемок?