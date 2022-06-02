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1 час назад

Актер Эллиот Пейдж рассказал, что его заставили надеть платье на премьеру "Джуно"

Газета.Ru

Актер Эллиот Пейдж рассказал, что в начале творческой карьеры часто сталкивался с дискомфортом из-за гендерной дисфории. Своими воспоминаниями он поделился в монологе Esquire.

Пейдж рассказал, что его заставили надеть платье на премьеру "Джуно"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Артист вспомнил, как пришел на премьеру фильма "Джуно" (2007), в котором он играл главную роль беременной девушки еще до трансгендерного перехода. Тогда его заставили одеться в платье и обувь на каблуках.

"Я был замкнут, на каблуках и весь этот вид — я был не в порядке, и я не знал, как говорить об этом с кем-либо", - вспоминает Пейдж.

Как отметил актер, справиться с внутренними переживаниями по поводу гендерной дисфории ему помогли лучшие друзья. Пейдж даже сделал несколько татуировок в их честь.

"Моя первая татуировка была сделана в честь Кэтрин Кинер. Я знаю Кинер с девятнадцати лет — она моя самая давняя подруга в Лос-Анджелесе, во всем этом мире. Кэтрин научила меня твердо стоять на ногах, жить своей правдой и заботиться о себе", - рассказал он.

Эллиот Пейдж (ранее - Эллен Пейдж) совершил каминг-аут как трансгендерный мужчина в 2020 году. В июне выйдет новый сезон сериала "Академия Амбрелла", в котором героиня Ваня, роль которой исполнил актер, станет трансгендером Виктором.

Актеры,Джуно,Кэтрин Кинер,Эллен Пейдж,
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