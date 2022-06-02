Пейдж рассказал, что его заставили надеть платье на премьеру "Джуно"

"Моя первая татуировка была сделана в честь Кэтрин Кинер. Я знаю Кинер с девятнадцати лет — она моя самая давняя подруга в Лос-Анджелесе, во всем этом мире. Кэтрин научила меня твердо стоять на ногах, жить своей правдой и заботиться о себе", - рассказал он.