Актеры Marvel поддержали Веллани, которая сыграет Мисс Марвел

Уже совсем скоро на Disney+ стартует сериал «Мисс Марвел». В нем роль Камалы Хан исполнит актриса Иман Веллани. Для нее это дебют в киновселенной Marvel.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Иман Веллани рассказала, что ее поддержали несколько актеров, которые уже снимались в фильмах Marvel Studios. В их числе: Крис Пратт, Бри Ларсон и Тейона Паррис. По словам Веллани, Пратт любезно ответил на множество вопросов и составил список полезных советов.

В целом все поддержавшие актеры были «замечательными и дружелюбными». Бри Ларсон, Тейона Паррис и Иван Веллани сыграют вместе в предстоящей ленте «Марвелы», которая выйдет 28 июля 2023 года.