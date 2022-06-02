Как живет звезда фильма “Усатый нянь”

Сергей Проханов стал в одночасье знаменитым после роли воспитателя детского сада в фильме “Усатый нянь”. На тот момент ему было 25 лет. Вся страна от мала до велика влюбилась в веселого и бесшабашного паренька Кешу. А заодно и в актера, исполнившего эту роль. Выпускник театрального училища пришел на кастинг и мужественно его выдержал.

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Режиссер специально пригласил на пробы детей. Маленьких сорванцов не выдерживали предыдущие претенденты на роль, а Проханов сумел с ними справиться. Актёра оставили с детьми наедине. Неугомонные дети вдруг затихли, а когда любопытный режиссёр заглянул в комнату, он увидел такую картину– дети играли с Сергеем в рыб и по – рыбьи молчали. Проханова тотчас утвердили на роль.

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Спустя годы возникла идея снять продолжение фильма. По режиссерскому замыслу, няня должен был сыграть актер Театра Луны Дмитрий Бикбаев, а Сергей Проханов его наставника. В настоящее время Проханов преподаёт в ГИТИСе и руководит собственным Театром Луны. Вокруг себя он собрал великолепный актерский состав.