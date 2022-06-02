Кто должен был играть Сашу Белого в «Бригаде»

Сериал “Бригада” мог получиться совсем другим из-за претендентов на роль Саши Белого. Дело в том, что часть актеров, сыгравших главных героев, до “Бригады” не имели больших ролей, поэтому съемочная группа пошла на риск, взяв новые лица в перспективный проект. В материале “Рамблера” — о том, какие актеры могли сыграть роль Саши Белого.

Фото: Кадр из сериала "Бригада" Кадр из сериала "Бригада"

Владимир Машков

Одним из главных кандидатов на роль Саши Белого был актер Владимир Машков, который в те времена был настоящей звездой. Создатели видели в нем человека, который мог бы показать силу воли и лидерство. Однако после проб и переговоров режиссер отказался от Машкова по двум причинам. во-первых, он выглядел гораздо старше, чем молодой парень, только что вернувшийся из армии. Во-вторых, Машкову нужно было заплатить серьезный гонорар, ведь на тот момент он уже был состоявшимся актером.

Константин Хабенский

Кадр из фильма "Ночной дозор"

К моменту подготовки “Бригады” Хабенский состоялся исключительно как театральный актер, а вот ролей в кино у него было не так много, и в основном это были персонажи второго плана. Он пробовался на роль Саши Белого среди других актеров, прошел первые пробы, но в итоге вместо него выбрали Безрукова. Однако в это же время у него появилась масса других проектов, в том числе и знаменитый “Ночной дозор”.

Сергей Шнырев

Кадр из фильма "Тайная стража"