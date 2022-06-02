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1 час назад

Кто должен был играть Сашу Белого в «Бригаде»

Мария Каткова

Сериал “Бригада” мог получиться совсем другим из-за претендентов на роль Саши Белого. Дело в том, что часть актеров, сыгравших главных героев, до “Бригады” не имели больших ролей, поэтому съемочная группа пошла на риск, взяв новые лица в перспективный проект. В материале “Рамблера” — о том, какие актеры могли сыграть роль Саши Белого.

Кто должен был играть Сашу Белого в «Бригаде»
Фото: Кадр из сериала "Бригада"Кадр из сериала "Бригада"

Владимир Машков

Одним из главных кандидатов на роль Саши Белого был актер Владимир Машков, который в те времена был настоящей звездой. Создатели видели в нем человека, который мог бы показать силу воли и лидерство. Однако после проб и переговоров режиссер отказался от Машкова по двум причинам. во-первых, он выглядел гораздо старше, чем молодой парень, только что вернувшийся из армии. Во-вторых, Машкову нужно было заплатить серьезный гонорар, ведь на тот момент он уже был состоявшимся актером.

Константин Хабенский

Кадр из фильма "Ночной дозор"

К моменту подготовки “Бригады” Хабенский состоялся исключительно как театральный актер, а вот ролей в кино у него было не так много, и в основном это были персонажи второго плана. Он пробовался на роль Саши Белого среди других актеров, прошел первые пробы, но в итоге вместо него выбрали Безрукова. Однако в это же время у него появилась масса других проектов, в том числе и знаменитый “Ночной дозор”.

Сергей Шнырев

Кадр из фильма "Тайная стража"

Актер больше известен по своим театральным ролям, а к 2000-м годам его карьера только начала развиваться. Он стал одним из главных претендентов на роль Саши Белого и даже прошел первые пробы. Однако на последнем этапе создатели сериала все-таки предпочли Безрукова и роль в “Бригаде” не стала знаковой для актера.

Актеры,Сергей Шнырев,Владимир Машков,Константин Хабенский,
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