Российские актеры, которые женились на молодых

Многие российские актеры сталкиваются с осуждением относительно того, каких женщин выбирают себе в качестве спутниц жизни. На самом деле эти пары доказывают многим, что настоящие чувства могут вспыхнуть в любом возрасте. В материале “Рамблера” — актеры, которые выбрали себе молодых жен.

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Александр Цекало

шоумен и актер Александр Цекало всегда открыто говорил о своей личной жизни. В 2018 году он познакомился с молодой художницей Дариной Эрвин, с которой до сих пор состоит в отношениях. Девушка младше него на 30 лет, и разница в возрасте ничуть не смущает пару. В 2019 году они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Дарина Эрвин стала четвертой женой Цекало. Сейчас они вместе живут в США. По словам Эрвин, она позвала своего супруга жить там, так как за океаном ей нравится больше.

Иван Краско

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Известный актер выбрал себе спутницу жизни, которая оказалась моложе него на 60 лет. В 2015 году он женился на девушке Наталье, но брак не был долгим. Спустя три года пара развелась. Они познакомились в гуманитарном институте в Санкт-Петербурге, где преподавал актер. Его экс-возлюбленная была его ученицей. Несмотря на осуждение общества, они связали себя узами брака и прожили счастливо три года. Официально супруги развелись из-за того, что девушка не была готова к детям.

Владимир Вдовиченков

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