Российские актеры, которые женились на молодых

Многие российские актеры сталкиваются с осуждением относительно того, каких женщин выбирают себе в качестве спутниц жизни. На самом деле эти пары доказывают многим, что настоящие чувства могут вспыхнуть в любом возрасте. В материале “Рамблера” — актеры, которые выбрали себе молодых жен.
шоумен и актер Александр Цекало всегда открыто говорил о своей личной жизни. В 2018 году он познакомился с молодой художницей Дариной Эрвин, с которой до сих пор состоит в отношениях. Девушка младше него на 30 лет, и разница в возрасте ничуть не смущает пару. В 2019 году они сыграли свадьбу в Беверли-Хиллз. Дарина Эрвин стала четвертой женой Цекало. Сейчас они вместе живут в США. По словам Эрвин, она позвала своего супруга жить там, так как за океаном ей нравится больше.
Известный актер выбрал себе спутницу жизни, которая оказалась моложе него на 60 лет. В 2015 году он женился на девушке Наталье, но брак не был долгим. Спустя три года пара развелась. Они познакомились в гуманитарном институте в Санкт-Петербурге, где преподавал актер. Его экс-возлюбленная была его ученицей. Несмотря на осуждение общества, они связали себя узами брака и прожили счастливо три года. Официально супруги развелись из-за того, что девушка не была готова к детям.
Всего актер был женат четыре раза. Его последней избранницей стала актриса Елена Лядова, которая младше него на девять лет. Долгое время они скрывали свои отношения, так как познакомились, когда оба состояли в браке. Впервые они встретились на съемках фильма “Левиафан”, а потом еще снимались в нескольких проектах. В 2015 году они тайно поженились но заявили, что больше не будут играть в кино вдвоем, так как это разрушает их отношения.