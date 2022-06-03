Звезда "Хора" опроверг обвинения в домогательствах

Актер Мэттью Моррисон, уволенный из танцевального шоу So You Think You Can Dance за домогательства, впервые ответил на обвинения. Его слова цитирует Deadline.
Он опроверг обвинения и заявил, что несмотря на то, что он действительно писал одной из участниц, пожаловавшейся продюсерам, его целью не был флирт.
"Жаль, что приходится сидеть и защищать себя и свою семью от откровенно лживых заявлений, сделанных анонимно, но мне прятать нечего",
- заявил актер.
Звезда сериала "Хор" также зачитал сообщение, которое послал девушке:
"Привет, это Мэттью. Если не возражаешь, я бы хотел узнать твой номер телефона и кое-что обговорить". "И все. Я послал сообщение, потому что эта танцовщица знает и уважает хореографа, которую я знаю более 20 лет и которую я хотел пригласить поработать на шоу. Чудовищно, что мы живем в мире, где правят слухи, и человеческие жизни становятся жертвами кликбейта",
- сказал он.
Об увольнении Моррисона стало известно 1 июня.