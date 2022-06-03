Звезда "Хора" опроверг обвинения в домогательствах

"Привет, это Мэттью. Если не возражаешь, я бы хотел узнать твой номер телефона и кое-что обговорить". "И все. Я послал сообщение, потому что эта танцовщица знает и уважает хореографа, которую я знаю более 20 лет и которую я хотел пригласить поработать на шоу. Чудовищно, что мы живем в мире, где правят слухи, и человеческие жизни становятся жертвами кликбейта",