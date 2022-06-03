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45 минут назад

Звезда "Хора" опроверг обвинения в домогательствах

Газета.Ru

Актер Мэттью Моррисон, уволенный из танцевального шоу So You Think You Can Dance за домогательства, впервые ответил на обвинения. Его слова цитирует Deadline.

Звезда "Хора" опроверг обвинения в домогательствах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Он опроверг обвинения и заявил, что несмотря на то, что он действительно писал одной из участниц, пожаловавшейся продюсерам, его целью не был флирт.

"Жаль, что приходится сидеть и защищать себя и свою семью от откровенно лживых заявлений, сделанных анонимно, но мне прятать нечего",

- заявил актер.

Звезда сериала "Хор" также зачитал сообщение, которое послал девушке:

"Привет, это Мэттью. Если не возражаешь, я бы хотел узнать твой номер телефона и кое-что обговорить". "И все. Я послал сообщение, потому что эта танцовщица знает и уважает хореографа, которую я знаю более 20 лет и которую я хотел пригласить поработать на шоу. Чудовищно, что мы живем в мире, где правят слухи, и человеческие жизни становятся жертвами кликбейта",

- сказал он.

Об увольнении Моррисона стало известно 1 июня.

Актеры,Мэттью Моррисон,
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