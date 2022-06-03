Депп против Херд: кому из них удастся вернуться в Голливуд?

Депп и Херд познакомились в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник" и поженились в 2015 году. Брак, правда, продлился недолго, и уже в 2016 году Херд подала на развод. Уже тогда она обвинила Деппа в физическом и психологическом насилии, однако позже пара достигла соглашения, и актриса отказалась от своих обвинений. В 2018 году Херд опубликовала колонку в The Washington Post, в которой она заявила, что стала жертвой домашнего насилия. Она не называла конкретных имен, но было очевидно, что актриса рассказывает о своем браке с Деппом. Тогда бывший муж подал на нее в суд за клевету, требуя выплатить $50 млн компенсации. В ответ Херд подала иск на $100 млн с теми же обвинениями.

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В итоге коллегия присяжных назвала обвинения Херд ложными и решила, что она писала колонку в The Washington Post со злым умыслом, изначально зная, что описываемые в ней факты не соответствуют действительности. Суд постановил выплатить Деппу $10 млн в качестве компенсации за ущерб и $350 тыс. в качестве штрафных убытков, в то время как Херд получила $2 млн компенсации за ущерб.

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Оба участника процесса указывали на то, что взаимные обвинения негативно повлияли на их репутацию и лишили будущих заработков. Оценить сумму недополученной прибыли полностью невозможно, тем более что и актер, и актриса предсказуемо преувеличивали свои достижения и потери. Еще сложнее предугадать, как этот процесс и его последствия повлияют на карьеры Деппа и Херд, однако большинство экспертов в киноиндустрии сходятся во мнении, что прежней их жизнь уже не будет никогда. Какую бы сторону ни принимали зрители и свидетели этого конфликта, оба его участника показали себя далеко не с самой хорошей стороны. Так, например, психолог Лорел Андерсон, у которой пара проходила терапию в 2015 году, охарактеризовала их отношения как "взаимное насилие", подчеркивая, что вина в конфликте лежит и на Деппе, и на Херд. Довольно быстро процесс превратился в спор двух не очень приятных людей, и дальнейшее разбирательство только обнажило их самые негативные черты.

Прощение для Деппа

Джонни Депп заявил на суде, что после публикации колонки Херд он потерял "абсолютно все", и с того момента это эссе контролировало каждый его шаг и решение. По его словам, он проиграл еще до того, как начался суд, потому что его репутация была разрушена. По словам агента звезды Джека Вингема, из-за клеветы Херд Депп потерял возможность сняться в шестой части "Пиратов Карибского моря", за которую он мог получить $23 млн. Более того, актеру пришлось покинуть проект "Фантастические чудовища", спин-офф "Гарри Поттера", на котором его заменил датский актер Мадс Миккельсен.

При этом упущенная выгода Деппа не так уж очевидна. В начале своей карьеры актер предпочитал небольшие и экспериментальные проекты типа "Мертвеца" Джима Джармуша, "Аризонской мечты" Эмира Кустурицы и приобрел широкую известность благодаря сотрудничеству с Тимом Бертоном. Статус прибыльного актера, который способен обеспечить фильму значительную кассу, он приобрел после съемок в "Пиратах Карибского моря". Франшиза принесла студии Disney $4,5 млрд по всему миру, а Депп зарабатывал около $55 млн за фильм.

Фильмы с его участием — "Мрачные тени", "Превосходство", "Мордекай" — стабильно проваливались в прокате, и кроме "Фантастических тварей" никто не брал Деппа в новые крупные проекты. По словам продюсеров "Пиратов Карибского моря", они не планировали приглашать Деппа в шестую часть, предпочитая оживить франшизу новыми героями.

При этом судебный процесс показал, что на стороне Деппа есть огромная фанатская база, готовая простить любимому актеру все. Возле здания суда Деппа всегда поджидали толпы поклонников, надеющихся не только получить фото или автограф, но и подарить актеру подарки, которые он с радостью принимал. Опрос общественного мнения, проводившийся во время суда, показал, что зрители будут рады увидеть Деппа в новых проектах. Это важно для голливудских студий, однако недостаточно для того, чтобы взять актера, уличенного в неподобающем поведении и злоупотреблении наркотиками, например, в новый проект Disney. По мнению многих экспертов, этот путь закрыт для Деппа навсегда.

Однако есть более скромные по бюджету и от этого более независимые проекты, в том числе в Европе, где на запятнанную репутацию смотрят сквозь пальцы. Именно туда устремились все "отмененные" американские кинодеятели: Роман Полански снимает новые фильмы и даже получает почетные награды во Франции, новый фильм Вуди Аллена "Фестиваль Рифкина" показали на смотре в Сан-Себастьяне, а Кевин Спейси снялся в фильме "Человек, который нарисовал Бога" итальянского режиссера Франко Неро. Эксперты отмечают, что у Деппа есть шанс возродить свою карьеру, снявшись в крепком независимом проекте, где он сможет показать, на что он способен.

Неприязнь для Херд

Голливуд и зрители оказались не такими всепрощающими по отношению к Херд. Так что дела актрисы обстоят гораздо хуже, чем у ее бывшего мужа. К факту того, что она все-таки проиграла в суде и, по сути, была публично уличена во лжи, добавляется общая атмосфера мизогинии.

Также, согласно опросу общественного мнения, респонденты не готовы были простить неподобающее поведение Херд так же легко, как Деппу, и не хотели видеть ее в новых фильмах. Если Депп получил поддержку общественности, то его бывшая жена столкнулась с буллингом в интернете.

Карьера Херд до суда была не такой устоявшейся и успешной, как у бывшего мужа. Ее первая заметная роль — в "Ромовом дневнике", и до выхода "Аквамена" в 2018 году она снималась в небольших проектах. Консультант Кэтрин Арнольд утверждает, что, если бы не скандал, Херд после выхода "Аквамена" могла бы стать одной из главных новых звезд Голливуда. Вместо этого, как утверждает сама актриса, ее роль во второй части франшизы была урезана, хотя продюсеры фильма всячески от этого отнекиваются, отмечая, что роль Херд была небольшой изначально из-за отсутствия химии между актрисой и исполнителем главной роли Джейсоном Момоа. Стоит учитывать, что из-за огромного давления фанатов, подписавших петицию против Херд, доподлинно установить изначальные планы студии невозможно, но факт остается фактом — шанс стать звездой был упущен. Более того, она лишилась рекламного контракта с компанией L’Oreal.

Как отмечают PR-агенты, из-за скандала у Херд сложилась очень негативная репутация (Голливуд теперь остерегается "провинившихся" мужчин, но в случае с женщинами, кажется, он еще более строг), поэтому продюсеры просто ей не доверяют и не хотят брать в свои проекты. Один из экспертов и вовсе выразил мнение о том, что Херд лучше забыть об актерской карьере и сосредоточиться на активистской деятельности. Все будет зависеть от того, сможет ли актриса оправиться от поражения. После оглашения решения суда Херд не скрывала своего разочарования: "Я даже больше разочарована тем, что этот вердикт означает для других женщин. Это шаг назад. Это возвращение к тем временам, когда женщины, которые решались высказаться, были объектом публичного осуждения и унижения. Это подвергает опасности идею о том, что насилие против женщин нужно воспринимать всерьез". С ней согласны и некоторые журналистски, хотя, тот факт, что в подобных делах выигравают более богатые и знаменитые, ни для кого не является секретом. Тем более, что проигрыш Херд все-таки нельзя назвать тотальным — Деппу тоже придется выплатить ей компенсацию за клевету.