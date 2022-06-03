Москва онлайн покажет перформанс в исполнении актеров

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на книжном фестивале "Красная площадь" будет показан музыкально-литературный перформанс в постановке дирижера и скрипача Юрия Башмета.

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Поэмы "Облако в штанах" Владимира Маяковского и "Дон Жуан, или Каменный гость" Александра Пушкина прозвучат в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" и актеров театра и кино Михаила Пореченкова, Сергея Епишева и Ольги Смирновой.