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58 минут назад

Москва онлайн покажет перформанс в исполнении актеров театра и кино

Москва24

6 июня, в день рождения Александра Пушкина, на книжном фестивале "Красная площадь" будет показан музыкально-литературный перформанс в постановке дирижера и скрипача Юрия Башмета.

Москва онлайн покажет перформанс в исполнении актеров
Фото: m24m24

Поэмы "Облако в штанах" Владимира Маяковского и "Дон Жуан, или Каменный гость" Александра Пушкина прозвучат в исполнении камерного ансамбля "Солисты Москвы" и актеров театра и кино Михаила Пореченкова, Сергея Епишева и Ольги Смирновой.

Смотрите прямую трансляцию 6 июня в 20:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

Актеры,Сергей Епишев,Ольга Смирнова,Михаил Пореченков,Юрий Башмет,
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