В последнее время работа над новым Суперменов застопорилась.

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Ряд западных изданий со ссылкой на источники в компании Warner Bros. заявили, что британский Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в грядущих фильмах DC Extended Universe.

Сообщается, что в рядах компании недовольны потерей популярности фильмов о Супермене, в связи с чем идут споры о том, за счет чего проект можно вернуть на прежний уровень.

Если информация найдет свое подтверждение, Warner Bros. придется отказаться от уже анонсированного перезапуска Супермена с темнокожим главным героем.