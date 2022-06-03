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35 минут назад

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена

Inc-News

В последнее время работа над новым Суперменов застопорилась.

Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Фото: Inc-NewsInc-News

Ряд западных изданий со ссылкой на источники в компании Warner Bros. заявили, что британский Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена в грядущих фильмах DC Extended Universe.

Сообщается, что в рядах компании недовольны потерей популярности фильмов о Супермене, в связи с чем идут споры о том, за счет чего проект можно вернуть на прежний уровень.

Если информация найдет свое подтверждение, Warner Bros. придется отказаться от уже анонсированного перезапуска Супермена с темнокожим главным героем.

Между тем, в одном из интервью Генри Кавилл, вспоминая свои любимые роли, отметил, что при наличии предложения с радостью вновь перевоплотился бы в Кларка Кента.

Актеры,Генри Кавилл,
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