Кризисы в семье и работа на ТВ: как живет Екатерина Стриженова

Екатерина Стриженова не появляется в кино с 2014 года. Сегодня она настоящая звезда ТВ. Ради телевидения 54-летняя красавица готова если не на все, то на многое. Диву даешься, как ухитряется она сохранять цветущий вид, несмотря на безумный рабочий график и даже травмы?

Фото: Кадр из фильма "Графиня де Монсоро" Кадр из фильма "Графиня де Монсоро"

«Я писала письма папе в больницу. А его уже не было в живых»

Видео дня

Учиться выдержке Екатерина, в девичестве Токмань, начала еще в детстве — у своей мамы. Она была филологом по образованию. Сначала преподавала русский язык, а позже работала в администрации президента РФ. Отец — журналист, главный редактор журнала «Студенческий меридиан». Скончался от онкологического заболевания в 39, когда Кате было всего шесть, а ее сестре 12. Мама осталась одна с двумя дочерьми на руках.

«Когда ситуация с его здоровьем стала совсем критическая, нас, детей, отправили в санаторий. Я писала письма папе в больницу — рассказывала, как у меня прошел день, как я по нему скучаю. А его уже не было в живых»,

— вспоминает звезда.

На экран в пять лет

Семья жила в Москве. Еще пятилетней Катя начала сниматься в популярных детских передачах «Будильник» и «АБВГДейка». Став постарше, попала в ансамбль танца «Калинка». Подростком Екатерина сыграла первую главную роль в кино. Образ школьницы Тани Корниловой в семейной мелодраме «Лидер» принес популярность.

Экспресс газета

Окончив школу, Екатерина поступила на режиссерский факультет Московского государственного института культуры. Режиссерскими работами похвастаться звезда не может, зато у нее почти 50 актерских работ в кино. Особенно Екатерина запомнилась зрителям в фильмах «Графиня де Монсоро», «От 180 и выше», «Куприн».

«Я вдруг поняла, что Саша и есть моя жизнь»

Cо своим будущим мужем — сегодня актером, режиссером, сценаристом и продюсером Александром Стриженовым Екатерина познакомилась на съемках «Лидера». На тот момент ей было 14, а Саше 15. Поженилась пара едва невеста достигла совершеннолетия. Супруги стали счастливыми родителями двух дочерей — Анастасии и Александры.

Стриженовы женаты почти 40 лет назло молве, которая то и дело «разводит» пару. Они признаются, что без кризисов их семейная жизнь не обошлась. Однажды даже пару месяцев жили врозь.

«Как-то я вернулась с гастролей, а муж меня не встретил. Впервые в жизни прислал за мной водителя. На следующий день я собрала вещи. Никогда нельзя прощать пренебрежительного отношения к себе. Да еще накануне звонила какая-то женщина. Несла всякую чушь. Говорила, что Саша любит только ее»,

- рассказала Екатерина изданию «7 дней».

Экспресс газета

Стриженова даже обращалась к психологу. Супруги помирились, сделав для себя серьезные выводы. «Без любимого человека цветная картинка превратилась в черно-белую. Получалось, что ты живешь, но тебе отключили кислород. Я вдруг поняла, что Саша и есть моя жизнь», — признается Екатерина.

«Моя задача не умничать»

В программе «Первого канала» «Доброе утро» Стриженова появилась в конце 1990-х. Лицо Екатерины теперь одно из самых узнаваемых на отечественном ТВ. Однако за это пришлось заплатить дорогую цену. Нужно было приспособиться к жизни по особому графику — подниматься в несусветную рань, справляться с усталостью в течение дня.

«Я, как Наполеон, научилась восстанавливаться за 15–20 минут. Умею отключаться где угодно, в любой обстановке. Вот где сидела, там и засну. Не обязательно принимать горизонтальное положение, мне кажется, я могу даже стоя спать»,

— делится секретом Стриженова.

Она не побоялась принять участие в шоу «Ледниковый период» и получила травму — сломала сразу два ребра. Пошла на эксперимент, став одной из ведущих острого политического ток-шоу «Время покажет». Критикам отвечала: «Моя задача не умничать, а спрашивать то, что волнует меня как женщину, как мать, как налогоплательщика, как гражданина своей страны».